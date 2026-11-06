Unión ganó, cumplió con su parte y este sábado sabrá si jugará los playoffs

Unión venció 2-0 a Vélez en el estadio 15 de Abril, por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Clausura, y dio un paso importante en su objetivo de clasificarse a los playoffs. Cristian Tarragona marcó los dos goles del equipo de Leonardo Madelón, a los 11 y 27 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, el Tatengue mantiene sus posibilidades de avanzar a los octavos de final, aunque deberá esperar lo que suceda este sábado en el clásico de Mendoza, que se jugará desde las 15 horas. Necesita que Gimnasia de Mendoza pierda ante Independiente Rivadavia para asegurar su lugar entre los ocho clasificados de la Zona A.

El encuentro comenzó favorable para el local, que encontró la apertura del marcador a través de un penal convertido por Tarragona. La jugada también derivó en la expulsión de Thiago Silvero, por lo que Vélez quedó con diez futbolistas cuando todavía restaba buena parte del primer tiempo.

Unión aprovechó ese contexto y amplió la diferencia a los 27 minutos, nuevamente por intermedio de Tarragona, que empujó la pelota al fondo de la red. Sin embargo, pese a la ventaja en el resultado y en la cantidad de jugadores, al equipo de Madelón le costó controlar el desarrollo y el conjunto visitante encontró algunos espacios para generar peligro.

En el complemento, Vélez asumió el protagonismo y buscó el descuento, mientras que el Tatengue se replegó y apostó a salir de contraataque. Estigarribia y Cuello tuvieron oportunidades para ampliar la diferencia, pero no lograron concretarlas.

El VAR también tuvo intervención en esa etapa: revisó una acción que había derivado en la segunda tarjeta amarilla y posterior expulsión de Aliendro, pero finalmente la sanción fue corregida.

Con el resultado a favor, Unión sostuvo la ventaja hasta el final y consiguió tres puntos fundamentales para seguir con chances de meterse en los playoffs. Ahora, la expectativa estará puesta en el partido de este sábado entre Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia.