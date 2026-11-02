Horror en Chaco: investigan el asesinato de una mujer y cuatro niños

Una mujer de 22 años y cuatro niños, entre ellos un bebé de seis meses, fueron hallados muertos este domingo en una vivienda incendiada de la localidad de Quitilipi, en la provincia de Chaco. La Justicia investiga un posible homicidio múltiple y mantiene detenido a Alberto Luis Ávalos, de 25 años, pareja de la mujer y padre del bebé.

Según la principal hipótesis policial, el sospechoso habría asesinado a su pareja y a tres de los menores antes de provocar el incendio de la vivienda con su hijo de seis meses en brazos. Posteriormente habría intentado quitarse la vida, pero fue rescatado por vecinos. El jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, calificó el hecho como uno de los crímenes más atroces ocurridos en la provincia desde 1953.

Las víctimas y la reconstrucción del hecho

El episodio ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del domingo, en una vivienda precaria ubicada en Islas Malvinas al 1200, en el barrio Matadero de Quitilipi.

Las víctimas fueron identificadas como Rocío Aranda, de 22 años; su hijo Franco Aranda, de cuatro; sus sobrinos Adriana Barrios, de cinco, y Bruno Barrios, de cuatro; y Bernardo Ávalos, de seis meses, hijo de la joven y del principal sospechoso.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la mujer habría sido estrangulada y tres de los niños atacados con un arma blanca. Posteriormente se habría iniciado el incendio, durante el cual el bebé murió por inhalación de humo, según informó el jefe policial.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al sospechoso inconsciente en el frente de la vivienda. El bebé estaba en brazos de su abuela paterna, también inconsciente. Ambos fueron trasladados al hospital local, pero el niño ingresó sin signos vitales. En el interior de la casa, bomberos y policías encontraron los cuerpos de la mujer y los otros tres menores.

Las pruebas y la situación del detenido

Las primeras pericias detectaron heridas cortantes en el cuello y quemaduras en los tres niños encontrados dentro de la vivienda. En la escena, los investigadores secuestraron un cuchillo con manchas similares a sangre, sogas, un encendedor, teléfonos celulares y un fragmento de sábana con manchas rojizas.

Ávalos fue examinado en el hospital local, donde un médico diagnosticó un cuadro de psicosis aguda y constató lesiones en el cuello, además de signos de posible intoxicación con drogas.

El fiscal subrogante Gustavo Valero, a cargo de la Fiscalía N° 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, ordenó su aprehensión en una causa por supuesto homicidio. El sospechoso fue trasladado al Complejo II del Servicio Penitenciario Provincial, donde permanece a disposición de la Justicia.

Los cuerpos de las cinco víctimas fueron enviados a la morgue judicial para la realización de las autopsias. Los estudios forenses y el análisis de los elementos secuestrados serán determinantes para establecer las causas de las muertes y esclarecer la secuencia de los hechos.