Colapinto volvió a sumar puntos en México y Antonelli se consagró campeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 al finalizar octavo en el Gran Premio de México, disputado este domingo 1° de noviembre. El argentino, que había largado desde el 11° puesto, aprovechó una carrera marcada por los incidentes y terminó por delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quien ocupó la décima posición.

Max Verstappen se quedó con la victoria, pero la gran noticia de la jornada fue la consagración de Kimi Antonelli como campeón mundial de Fórmula 1. El italiano de Mercedes terminó tercero, detrás de Lewis Hamilton, y aseguró el título con apenas 20 años, convirtiéndose en el campeón más joven de la historia de la categoría.

Una carrera favorable para Colapinto

El piloto argentino tuvo una buena largada, en la que ganó cuatro posiciones, y luego administró su lugar en pista con una estrategia que le permitió mantenerse en la pelea por los puntos.

Uno de los momentos decisivos se produjo en la vuelta 45, cuando un accidente de Valtteri Bottas provocó una bandera roja. La interrupción favoreció a Colapinto, que todavía no había ingresado a boxes y pudo reanudar la competencia desde el noveno puesto.

Finalmente, el argentino cruzó la meta en la octava posición, cortó una racha de dos abandonos consecutivos y volvió a sumar puntos por primera vez desde su séptimo puesto en Madrid.

Por su parte, Pierre Gasly finalizó décimo, detrás de Liam Lawson, en una jornada que también tuvo consecuencias para Alpine en su disputa con Racing Bulls por el campeonato de constructores.

Antonelli hizo historia

El italiano Kimi Antonelli llegó al Gran Premio de México con la posibilidad de asegurar matemáticamente el campeonato mundial. Para conseguirlo sin depender de otros resultados, necesitaba finalizar al menos en la novena posición.

Con su tercer puesto, detrás del ganador Max Verstappen y de Lewis Hamilton, el piloto de Mercedes cumplió ampliamente ese objetivo y se consagró campeón mundial a los 20 años.

De esta manera, el Gran Premio de México dejó dos noticias destacadas: el regreso de Colapinto a la zona de puntos y la coronación de Antonelli como nuevo campeón de la Fórmula 1.