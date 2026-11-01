Alemania: más de 100 policías heridos y 54 detenidos durante violentos disturbios en Fráncfort

Más de 100 policías resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, y 54 personas fueron detenidas durante los violentos disturbios registrados el sábado 31 de octubre en Fráncfort, Alemania. Los incidentes se produjeron durante una jornada de protestas juveniles y también dejaron 17 comercios dañados, cinco de ellos saqueados, según informaron este domingo las autoridades del estado federado de Hesse.

El ministro del Interior de Hesse, Roman Poseck, señaló que la Policía se enfrentó a entre 1.000 y 1.500 jóvenes involucrados en los disturbios, mientras que el operativo llegó a contar con 1.300 efectivos en el momento de mayor intensidad. Los detenidos tienen entre 13 y 29 años y, de acuerdo con el funcionario, la mayoría posee nacionalidad alemana.

Incidentes durante una protesta juvenil

Según informó Deutsche Welle, los primeros episodios de violencia se registraron durante una concentración convocada por GenZ-regelt, una iniciativa juvenil que organizó manifestaciones en unas 30 ciudades alemanas.

Las movilizaciones tenían como principales reclamos mayores inversiones en educación, salud, seguridad social y protección del clima, además de medidas para garantizar condiciones de vida asequibles. Los manifestantes también expresaron su rechazo a un posible regreso del servicio militar obligatorio.

En Fráncfort, los incidentes llevaron a las autoridades a disolver la concentración.

Durante el operativo, la Policía dictó 1.255 órdenes de desalojo y realizó 366 controles de identidad, además de las 54 detenciones.

Las declaraciones del ministro del Interior

Poseck describió lo ocurrido como una "noche difícil", marcada por episodios de "violencia totalmente desinhibida".

El funcionario también afirmó que, según las estimaciones policiales, gran parte de los participantes violentos eran personas de origen migrante, aunque precisó que la mayoría de los detenidos tiene nacionalidad alemana.

"Debemos nombrar muy claramente a qué grupo de agresores nos enfrentamos ayer en la tarde y la noche", sostuvo el ministro, quien pidió abordar esa cuestión sin lo que consideró "tabúes infundados".

Las autoridades alemanas continúan evaluando las consecuencias de los disturbios y los daños ocasionados durante la jornada.