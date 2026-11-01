"Sonamos Latinoamérica" llega a la ciudad con dos conciertos didácticos y entrada gratuita

Los músicos Tito Méndez, de Brasil, y Valeria Arenas, de Colombia, ofrecerán este lunes 2 de noviembre dos conciertos gratuitos en nuestra ciudad, en el marco del Festival Internacional de Música Popular Latinoamericana Sonamos Latinoamérica. Las presentaciones tendrán lugar en el Centro Cultural “12 de Septiembre” y estarán dedicadas a difundir los sonidos, instrumentos y ritmos de la región.

La actividad se desarrollará en dos horarios, a las 10.30 y a las 14, con entrada libre y gratuita, según informó la Municipalidad a través de sus redes sociales. La propuesta tendrá un formato didáctico, que combinará las interpretaciones musicales con un acercamiento a distintas expresiones culturales latinoamericanas.

Durante los encuentros, Tito Méndez y Valeria Arenas compartirán música vinculada con las tradiciones de sus respectivos países, como parte de una iniciativa orientada a promover el conocimiento de la música popular de América Latina.

La actividad se realizará en el Centro Cultural “12 de Septiembre” y no requiere el pago de entrada.