La Comisión de Jubilados de ASTEOM acompañará la movilización por seguridad

La Comisión de Jubilados de ASTEOM manifestó su adhesión a la movilización convocada para este jueves 29 de octubre en reclamo de mayor seguridad en la ciudad e invitó a sus pares a participar de la convocatoria.

A través de un mensaje difundido públicamente, la comisión consideró que la inseguridad es una problemática transversal a toda la comunidad santotomesina y llamó a acompañar la iniciativa impulsada por comerciantes y vecinales.

La movilización comenzará a las 19, en las Cinco Esquinas, y avanzará hasta la intersección de 7 de Marzo y Maciá. La convocatoria surgió en un contexto de preocupación por los hechos delictivos registrados en distintos sectores de la ciudad y luego de que el Centro Comercial reclamara mayor presencia policial y medidas para reforzar la prevención.

Además de la entidad comercial, este miércoles distintas vecinales también dieron a conocer su acuerdo con la convocatoria y se sumaron a la invitación hacia la comunidad para que participe de la marcha. Tal fue el caso de diversas vecinales que manifestaron su preocupación por los reiterados hechos de inseguridad que se replican en distintas zonas de la ciudad.

En ese sentido, el titular de la Vecinal Sarmiento, Ernesto Larumbe, expresó que en la movilización se reclamará "la presencia del Estado", mientras que Danisa Robledo -referente de la Vecinal Villa Luján- remarcó que "las situaciones se van generando o son cada vez mayores y afectan a toda la ciudad".