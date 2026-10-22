Avanza el acceso al nuevo puente: las obras en nuestra ciudad están ejecutadas en un 65 %

Por Santotomealdía



Las obras del acceso al nuevo puente en nuestra ciudad alcanzaron un 65 % de avance, según informó el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Hernán Palmich, en una entrevista con Nova al Día. El porcentaje comprende las intervenciones realizadas sobre boulevard Mitre y los trabajos que actualmente se desarrollan en avenida 7 de Marzo, como parte de la reconfiguración de la cabecera local del futuro enlace con Santa Fe.

El funcionario anticipó que a mediados de noviembre podrían producirse nuevos cambios en la circulación, una vez que se complete el pavimento de la calzada sur de 7 de Marzo. La intención es trasladar el tránsito hacia el sector reconstruido y comenzar la intervención sobre la calzada norte, aunque el cronograma dependerá de las condiciones climáticas.

“Los ritmos de obra vienen sostenidos, está todo según lo planificado”, afirmó Palmich, quien explicó que el Municipio mantiene un seguimiento permanente de los trabajos, en coordinación con la Dirección Provincial de Vialidad y los equipos de inspección de la obra.

Nuevos desvíos previstos para noviembre

Actualmente, las tareas se concentran en la mitad sur de avenida 7 de Marzo, donde avanza la ejecución de la nueva calzada de hormigón. Palmich explicó que la previsión es completar ese sector durante las próximas semanas. “A mediados de noviembre, si no se retrasa por condiciones climáticas, ya estarían terminados los pavimentos de esta calzada sur”, señaló.

Una vez finalizada esa etapa, se implementará una nueva configuración del tránsito para permitir el comienzo de los trabajos sobre la mitad norte de la avenida. El secretario indicó que las modificaciones serán comunicadas con anticipación y que se mantendrá el diálogo con los vecinos de los sectores afectados.

Respecto de la finalización integral de los accesos, Palmich estimó que estará vinculada con la terminación del viaducto y sus conexiones con ambas ciudades. En ese sentido, mencionó marzo o abril de 2027 como los meses previstos para la inauguración del nuevo enlace.

Renovación de cañerías y dificultades durante los trabajos

El funcionario también se refirió a las intervenciones subterráneas que acompañan la reconstrucción de la avenida y a los inconvenientes registrados con las instalaciones existentes. Explicó que, además del pavimento, la obra contempla la renovación de infraestructura y cañerías de agua, tareas que pueden verse afectadas por las condiciones climáticas. De hecho, señaló que los trabajos de conexión de cañerías programados para este jueves debieron suspenderse por las lluvias.

Sobre las roturas que provocaron inconvenientes en el suministro de agua durante las últimas semanas, Palmich aclaró que el Municipio dispone de planos y realiza sondeos para localizar las instalaciones, pero que el deterioro de las cañerías antiguas puede ocasionar daños incluso cuando se conoce su ubicación. “Las instalaciones están revisadas y están localizadas, pero el añejamiento, la falta de mantenimiento de todo este sistema es lo que suscita este tipo de problema”, sostuvo.

El avance del viaducto

Finalmente, Palmich aportó un dato sobre la construcción del puente propiamente dicho: aseguró que la infraestructura del viaducto presenta un avance del 99 %. Según explicó, esto significa que los trabajos pendientes sobre el puente pueden desarrollarse sobre las estructuras de soporte ya construidas, sin depender de las tareas de fundación que estaban más expuestas a las variaciones del nivel del río.

De esta manera, mientras continúa la construcción del viaducto sobre el Salado, las obras del acceso en nuestra ciudad avanzan hacia una nueva etapa, con la finalización de la calzada sur de 7 de Marzo y el próximo traslado de los trabajos hacia la mitad norte.