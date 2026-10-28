FESTRAM destacó acuerdos en Funes y manifestó preocupación por los salarios en San Javier

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) informó que, durante octubre, mantuvo reuniones con representantes del Departamento Ejecutivo de Funes y del sindicato de base ASOEM de esa ciudad, en las que se alcanzaron acuerdos tras distintas instancias de negociación. Al mismo tiempo, manifestó su preocupación por las dificultades del municipio de San Javier para afrontar el pago de los salarios de sus trabajadores.

Según comunicó la entidad gremial, los encuentros en Funes fueron encabezados por el secretario general de FESTRAM, Jesús Ignacio Monzón, junto con representantes de las regionales de la zona. Desde la federación señalaron que, tras las negociaciones, las partes acordaron avanzar en entendimientos y trabajar en mecanismos que permitan garantizar su cumplimiento.

En ese marco, FESTRAM destacó la importancia del diálogo y la negociación como herramientas para resolver conflictos laborales. Según expresó, estos mecanismos permiten superar diferencias, preservar los derechos de los trabajadores y encontrar respuestas a las situaciones que se presentan en el ámbito municipal.

Por otra parte, la organización sindical advirtió sobre el panorama que atraviesa San Javier, donde, de acuerdo con su comunicado, las dificultades del Departamento Ejecutivo para pagar los haberes se agravan progresivamente.

La federación sostuvo que la incertidumbre sobre el cobro de los salarios requiere "respuestas urgentes y soluciones sostenibles". Además, planteó la necesidad de que el Gobierno provincial garantice los recursos necesarios para contribuir a regularizar las finanzas municipales y asegurar el cumplimiento de las obligaciones salariales.

FESTRAM pidió una solución para los salarios municipales de San Javier.

"Los salarios de las y los trabajadores municipales no pueden quedar sujetos a una incertidumbre permanente", expresaron desde FESTRAM. En esa línea, remarcaron que detrás de cada salario hay familias que necesitan previsibilidad y estabilidad, además de la garantía de cobrar en tiempo y forma por el trabajo realizado.

Finalmente, la entidad vinculó esta situación con las demandas que afrontan los trabajadores municipales ante las circunstancias climáticas e hídricas. Según señaló, el personal cumple un papel fundamental en la asistencia a la población en esos contextos, pero cuestionó que, mientras se requieren mayores esfuerzos de los trabajadores, no se estarían brindando respuestas suficientes a sus necesidades.