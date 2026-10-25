Inseguridad en la ciudad: cuáles son las medidas que reclama el Centro Comercial

Por Santotomealdía



El Centro Comercial e Industrial volvió a reclamar medidas de seguridad ante los hechos delictivos registrados en distintos comercios de nuestra ciudad. Entre los pedidos de la institución se destacan una mayor presencia de policías que recorran las calles a pie, el refuerzo del monitoreo y la instalación de puestos policiales en puntos estratégicos.

La entidad aseguró que estos reclamos no son nuevos y que ya habían sido planteados ante las autoridades. Según informó en un comunicado difundido el viernes, su presidenta los expuso durante una reunión de seguridad realizada unos 20 días antes en la Vieja Usina. Además, señaló que la semana pasada presentó una nota para reiterar formalmente lo solicitado.

En su comunicado, la institución dirigió sus pedidos al Ministerio de Seguridad de la Provincia y al Consejo de Seguridad de la ciudad. Uno de los principales reclamos apunta a incrementar la presencia de personal policial caminante, es decir, efectivos que realicen recorridas a pie por las zonas comerciales.

También solicitó mayor monitoreo y la disposición de puestos policiales en puntos estratégicos, como medidas orientadas a reforzar la prevención de delitos.

El Centro Comercial sostuvo que su presidenta había realizado estos planteos personalmente durante una reunión de seguridad con comerciantes, desarrollada aproximadamente 20 días antes de la difusión del comunicado, en la Vieja Usina. Según indicó, la semana pasada también envió una nota para ratificar los pedidos.

De esta manera, la institución presentó su pronunciamiento del viernes como una reiteración de demandas que, de acuerdo con su versión, ya habían sido transmitidas a las autoridades.

Los hechos que motivaron el pronunciamiento

El reclamo fue difundido después de una serie de episodios delictivos mencionados por la institución, entre ellos hechos que afectaron a una heladería Grido, a un comercio de la zona de Solís y 25 de Mayo y a otros establecimientos comerciales.

La entidad también hizo referencia a los robos de medidores de agua y gas y de cables eléctricos, situaciones que incluyó entre sus preocupaciones por la seguridad. En ese contexto, expresó su solidaridad con los comerciantes afectados y sostuvo que la prevención del delito requiere acciones sostenidas, junto con la denuncia de los hechos por parte de los vecinos.

El planteo vuelve a poner sobre la mesa qué medidas de prevención se aplican en las zonas comerciales y qué respuesta tendrán los pedidos formulados por la institución.