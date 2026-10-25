Detuvieron a “Sorongo”: lo investigan por varios robos y por hacerse pasar por policía

Por Santotomealdía



Un hombre de 26 años, conocido con el apodo de “Sorongo”, fue aprehendido durante un allanamiento realizado en el barrio Santo Tomás de Aquino, en nuestra ciudad. Está investigado por distintos robos, entre ellos un asalto en el que habría ingresado a una vivienda al grito de “¡Policía, policía!” y amenazado a una mujer con una cuchilla para sustraerle una bicicleta.

El procedimiento se realizó en una vivienda de Vélez Sarsfield al 900 y también permitió demorar a otros dos hombres y secuestrar un televisor de 32 pulgadas, que posteriormente fue reconocido por una mujer como el aparato que le habían robado de su casa. La investigación está vinculada con varios hechos contra la propiedad denunciados durante los últimos meses.

El robo que motivó el allanamiento

La medida judicial se concretó alrededor de las 7 de la mañana, a partir de una denuncia por un robo ocurrido durante la madrugada del viernes 23 de octubre.

Según el relato de la víctima, el sospechoso habría derribado a patadas la puerta principal de su vivienda y entrado haciéndose pasar por policía.

Una vez dentro, siempre de acuerdo con la denuncia, amenazó a la mujer con una cuchilla. Después de permanecer un tiempo en el domicilio, se retiró llevándose una bicicleta Venzo, rodado 29, de color negro y turquesa.

A partir de las actuaciones judiciales, efectivos de la Cuarta Zona de Inspección, la Comisaría 12ª, la Subcomisaría 15ª y el CGI participaron del allanamiento que culminó con la aprehensión del principal investigado.

Secuestraron un televisor denunciado como robado

Durante la requisa, los policías encontraron un televisor LCD Samsung de 32 pulgadas, que estaba oculto en una pequeña habitación ubicada en el fondo de la propiedad.

Horas después, una mujer de 33 años se presentó en la Comisaría 12ª para denunciar que desconocidos habían ingresado a su vivienda durante la madrugada del sábado, tras romper una ventana, y le habían sustraído un televisor.

Al observar el aparato secuestrado durante el allanamiento, la denunciante lo reconoció como el que le habían robado. Ese episodio también fue incorporado a las actuaciones policiales.

Otros hechos bajo investigación

El principal sospechoso fue identificado por sus iniciales, J. A. G., y es conocido con el apodo de “Sorongo”.

De acuerdo con la información policial difundida, su nombre también aparece mencionado en investigaciones relacionadas con otros delitos contra la propiedad registrados en la ciudad.

Entre los hechos consignados figura el robo de una bicicleta SLP roja, denunciado el 19 de mayo en Vélez Sarsfield al 1400.

También se menciona la sustracción de dos televisores, ocurrida el 19 de septiembre en una vivienda de Vélez Sarsfield al 700.

A esos antecedentes se suma una denuncia por robo calificado del 23 de octubre, en una vivienda de Santa Fe al 2800, donde fueron sustraídos un teléfono celular Motorola y una bicicleta SLP blanca y negra.

Además del hombre de 26 años, durante el allanamiento fueron demorados otros dos individuos, uno de ellos de 21 años y el restante de edad no precisada en la información disponible.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, con intervención de la Fiscalía correspondiente. La eventual responsabilidad de los investigados en cada uno de los hechos deberá determinarse judicialmente.