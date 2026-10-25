Dos hombres fueron aprehendidos con un cable de fibra óptica tras un aviso por un poste caído

Dos hombres de 33 y 38 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este domingo en nuestra ciudad, en el marco de un procedimiento policial por una presunta tentativa de robo de cables. Uno de ellos llevaba entre sus pertenencias un tramo de cable de fibra óptica, una hoja de sierra y un clavo, elementos que fueron secuestrados por los efectivos.

El operativo se desarrolló en Aristóbulo del Valle al 2300, luego de que personal del Comando Radioeléctrico fuera enviado por el 911 a la zona de Santiago del Estero y Castelli, donde se había informado sobre un poste caído y cables cortados. Durante los patrullajes, los agentes identificaron a dos hombres que circulaban en bicicleta y procedieron a revisar sus pertenencias.

Según informó la Unidad Regional I, al consultar los datos de ambos sujetos en el sistema policial se constató que ninguno registraba requerimientos legales vigentes.

Sin embargo, a partir de los elementos encontrados y de las circunstancias del procedimiento, los efectivos dispusieron la aprehensión de los dos hombres y el secuestro del cable de fibra óptica, la hoja de sierra y el clavo.

En el lugar también se constató la presencia de un poste de telefonía caído.

Los aprehendidos fueron trasladados a una dependencia policial por razones de jurisdicción y se dio intervención a la Fiscalía de turno.

El procedimiento fue informado como una tentativa de robo, aunque el parte policial no precisa si se pudo establecer que los aprehendidos fueran responsables del corte de los cables o de la caída del poste.