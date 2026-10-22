Palmeiras eliminó a Fluminense por penales y es el primer finalista de la Copa Libertadores

Palmeiras se convirtió en el primer finalista de la Copa Libertadores 2026 tras eliminar a Fluminense en una dramática definición por penales. El conjunto paulista perdió 1-0 en los 90 minutos en el Allianz Parque, pero hizo valer el 2-1 conseguido en la ida y luego se impuso por 5-3 desde los doce pasos para avanzar al partido decisivo.

La serie parecía estar encaminada para Palmeiras, que había conseguido una importante victoria en el estadio Maracaná. Sin embargo, Fluminense salió decidido a buscar la remontada en San Pablo y encontró el gol que necesitaba a los 37 minutos del segundo tiempo, cuando Hércules culminó una buena jugada colectiva con un remate ajustado contra uno de los palos.

El encuentro tuvo un desarrollo equilibrado, con momentos favorables para cada equipo. Durante la primera mitad, Palmeiras intentó administrar la ventaja obtenida en Río de Janeiro y evitó asumir riesgos innecesarios, mientras que Fluminense buscó tener mayor protagonismo con la pelota, aunque no consiguió generar situaciones claras de peligro.

En el complemento, el conjunto carioca incrementó la presión y finalmente encontró el tanto que igualó 2-2 el marcador global. Con la serie empatada, ninguno de los dos equipos logró volver a desnivelar el resultado y la clasificación tuvo que definirse mediante penales.

En la tanda decisiva, Carlos Miguel fue determinante para Palmeiras al contener el remate de Nonato. El resto de los ejecutantes del conjunto paulista convirtió sus disparos y Palmeiras terminó imponiéndose 5-3 en los penales, asegurando su lugar en la final.

Con esta clasificación, el equipo dirigido por Abel Ferreira alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores por sexta vez en los últimos siete años y ahora buscará quedarse con un nuevo título continental.

¿Contra quién jugará la final?

Palmeiras espera ahora por el ganador de la otra semifinal, que protagonizan Estudiantes de La Plata y Flamengo.

El primer partido terminó 0-0 en el estadio UNO de La Plata, por lo que la serie quedó completamente abierta. La revancha se disputará este jueves en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde se conocerá al segundo finalista de la Copa Libertadores.

De esta manera, Palmeiras ya tiene asegurado su lugar en la definición y aguarda por su próximo rival para intentar conquistar nuevamente el máximo trofeo del fútbol sudamericano.