Atlético Mineiro será el rival de Boca en la final de la Copa Sudamericana 2026, luego de superar a Montevideo City Torque en una semifinal que terminó con derrota 2-0 para el equipo brasileño en Uruguay, pero que igualmente le permitió avanzar gracias al contundente 3-0 conseguido en el partido de ida.

El conjunto dirigido por el argentino Eduardo Domínguez sufrió hasta el final en Montevideo. Kevin Silva abrió el marcador a los 44 minutos del segundo tiempo y, ya en tiempo de descuento, Gary Kagelmacher marcó el 2-0 que dejó al equipo uruguayo a un solo gol de igualar la serie. Sin embargo, Atlético Mineiro logró resistir y aseguró su lugar en el partido decisivo.

El equipo brasileño, además, disputó los últimos 15 minutos con un jugador menos, debido a la expulsión del ecuatoriano Alan Franco. La desventaja numérica incrementó la presión de Montevideo City Torque, que buscó por todos los medios conseguir el tercer gol que hubiera llevado la definición a otra instancia.

El conjunto uruguayo había sido superior durante buena parte del encuentro y contó con varias oportunidades para abrir el marcador. El arquero brasileño Gabriel Delfim tuvo intervenciones importantes, especialmente durante el primer tiempo, para sostener el arco visitante.

En el complemento, City Torque encontró finalmente el gol a través de Kevin Silva, quien aprovechó un centro desde la izquierda y empujó la pelota al fondo de la red. Cuando el partido parecía encaminarse a los últimos minutos, Kagelmacher apareció en el tercer minuto de descuento para marcar el segundo tanto de cabeza y alimentar la ilusión de una remontada que finalmente no se concretó.

De esta manera, Atlético Mineiro se quedó con la serie 3-2 en el global y será el adversario de Boca en la definición del certamen. El conjunto brasileño buscará conquistar por primera vez la Copa Sudamericana, después de haber perdido la final de la edición anterior.

Cuándo y dónde se jugará la final

La definición entre Boca y Atlético Mineiro será el viernes 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, escenario elegido para albergar la final de la Copa Sudamericana 2026.

El estadio tiene capacidad para aproximadamente 49.000 espectadores y se prevé una distribución equitativa de las tribunas entre los hinchas del Xeneize y del conjunto brasileño.

Boca llegará a la final después de haber eliminado a Vasco da Gama en las semifinales. El equipo argentino perdió 1-0 en la Bombonera, pero consiguió revertir la serie con un 3-1 en el Maracaná, para imponerse 3-2 en el resultado global.

Así, el Xeneize y Atlético Mineiro se enfrentarán por el título continental en una final que tendrá como escenario a Barranquilla y que definirá al nuevo campeón de la Copa Sudamericana.