Tragedia en el norte santafesino: murió ahogado un trabajador rural mientras arriaba vacas en una zona inundada

Un trabajador rural de 70 años murió ahogado este jueves al mediodía mientras participaba de un arreo de hacienda en una zona rural inundada de Villa Ocampo, en el departamento General Obligado, en el norte de la provincia de Santa Fe. El hecho ocurrió como consecuencia del desborde del río Paraná y se convirtió en la primera víctima fatal registrada en Santa Fe vinculada a los efectos de la corriente de El Niño.

El episodio tuvo lugar poco después del mediodía en el sector conocido como El Víbora, una zona de bañados ubicada a unos 15 kilómetros de Villa Ocampo. De acuerdo con las primeras informaciones, un grupo de trabajadores rurales se encontraba arreando animales por un campo afectado por la inundación cuando, en circunstancias que son materia de investigación, Jorge Eliezer Hardy ingresó a una laguna y desapareció de la superficie.

Ante la situación, vecinos de la zona y efectivos policiales que fueron convocados al lugar iniciaron la búsqueda y encontraron poco después el cuerpo sin vida del hombre.

Tras el accidente tomó intervención el Ministerio Público de la Acusación (MPA) con sede en Reconquista, junto con personal de la Policía de Investigaciones y de Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo, quienes trabajaron en el lugar para establecer las circunstancias del hecho.

Según las primeras actuaciones, los médicos policiales determinaron que el fallecimiento de Hardy se habría producido por asfixia por inmersión, sin signos de violencia. A partir de esa evaluación, no se dispuso la realización de una autopsia.