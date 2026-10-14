ASOEM participó de una nueva reunión de trabajo por el fenómeno de El Niño

La ASOEM participó este martes de una nueva reunión de trabajo por el fenómeno de El Niño, realizada en la Estación Belgrano, junto a trabajadores municipales y funcionarios de la Municipalidad de Santa Fe.

El encuentro fue encabezado por el secretario general de la ASOEM, Juan R. Medina, y el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y contó con la participación de trabajadores de distintas reparticiones municipales que intervienen en las tareas vinculadas a este fenómeno.

Según informó el gremio, durante la jornada se intercambiaron perspectivas sobre los posibles escenarios climáticos y las acciones que requieren coordinación entre las distintas áreas municipales. También se abordaron la preparación de los equipos de trabajo, la organización de las intervenciones en el territorio y la articulación necesaria para responder ante eventuales emergencias.

El encuentro fue encabezado por el secretario general de la ASOEM, Juan R. Medina, y el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti.

Desde la ASOEM destacaron que la participación de los trabajadores municipales resulta fundamental por su conocimiento de las distintas zonas de la ciudad, las necesidades de la comunidad y las tareas que desarrolla cada repartición. En ese sentido, señalaron que su experiencia constituye un aporte para organizar acciones de prevención y asistencia ante posibles situaciones que puedan afectar a la población.

Por parte de la ASOEM, también estuvieron presentes la secretaria de Coordinación, Luisina Acevedo; la secretaria Gremial, Rocío Medina; la secretaria de Administración y Recursos Humanos, María José Roggau; el secretario de Infraestructura, Estadísticas y Estudios, Matías Niewiadomski; la subsecretaria de Salud y Seguridad Laboral, Luciana Bonafoux; y el subsecretario de Asuntos Laborales del Sector Administrativo, José Macaine.

Por el municipio participaron el coordinador de Gabinete, Víctor Hadad, y el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, entre otros funcionarios.

Finalmente, la organización gremial señaló que continúa impulsando espacios de intercambio y trabajo conjunto para fortalecer la participación de los trabajadores municipales en las políticas de prevención y gestión de riesgos.