Colón empató con Mitre y dejó pasar una chance para escalar en la tabla

Colón empató 0 a 0 ante Mitre de Santiago del Estero por una nueva fecha de la Primera Nacional y se llevó un punto que dejó gusto a poco, pese a que el resultado terminó siendo lógico por el desarrollo del encuentro. El Sabalero no pudo aprovechar las derrotas de Deportivo Morón y Deportivo Madryn para acercarse en la tabla, aunque consiguió el objetivo de asegurar su clasificación a los octavos de final del Reducido. Ahora, buscará sumar para garantizar la localía en esa instancia.

El equipo dirigido por Iván Delfino tuvo algunas oportunidades para abrir el marcador, pero volvió a evidenciar dificultades para traducir sus llegadas en goles. En el primer tiempo, Ignacio Lago habilitó a Agustín Toledo, que definió ante el arquero Pietrobono. El mediocampista convirtió en el rebote, pero el tanto fue anulado por posición adelantada en una acción ajustada que no pudo despejar las dudas a través de las imágenes disponibles.

En el complemento, Colón intentó asumir mayor protagonismo y estuvo cerca con un remate de Lago y un cabezazo de Bonansea que se fue por poco. Sin embargo, también sufrió en defensa y encontró en Tomás Giménez a su principal figura. El arquero respondió con varias intervenciones determinantes, entre ellas un mano a mano ante Machado y otro frente a un ataque que encontró espacios a espaldas de Peinipil. Más tarde, también evitó el gol con una gran atajada ante un remate de Cabral desde afuera del área.

Delfino movió el banco en busca de mayor peso ofensivo, pero las variantes no consiguieron modificar el desarrollo ni darle al Sabalero la profundidad necesaria para quedarse con los tres puntos. El equipo fue de mayor a menor y terminó dependiendo de las respuestas de Giménez para sostener el empate.

El resultado tiene un valor relativo para Colón. Sumar como visitante siempre es importante, pero las derrotas de Deportivo Morón, que cayó 2 a 0 ante Estudiantes de Caseros, y de Deportivo Madryn, que perdió 2 a 1 frente a Chaco For Ever, le habían abierto una oportunidad para descontar puntos que no logró aprovechar.

Así, el Sabalero consiguió el punto que necesitaba para clasificarse a los octavos de final del Reducido, pero dejó pendiente una cuenta importante: mejorar su eficacia ofensiva y sumar en la próxima fecha para intentar asegurarse la localía en la siguiente instancia.