Murió el hombre de 29 años que había sufrido un accidente en el Puente Carretero

Por Santotomealdía



Pablo Córdoba, de 29 años, falleció este miércoles en el Hospital José María Cullen, según confirmó la dirección del establecimiento. El joven había sido hospitalizado tras sufrir un accidente con su motocicleta durante la madrugada del sábado 26 de septiembre en el Puente Carretero.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2:20, en la mano hacia Santa Fe. De acuerdo con la información policial conocida entonces, el motociclista perdió el control del vehículo y cayó sobre la carpeta asfáltica. Fue trasladado inconsciente al Cullen, donde quedó internado en terapia intensiva con un traumatismo encefalocraneano grave.

Personal del Sies 107 acudió al lugar y realizó el traslado al hospital. Al momento de ingresar a la ambulancia, Córdoba se encontraba inconsciente.

Este jueves, la dirección del Cullen confirmó que su fallecimiento se produjo el miércoles 7 de octubre.