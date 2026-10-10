Colón visita a Mitre con el objetivo de darle continuidad a su recuperación

Colón visitará este domingo a Mitre de Santiago del Estero por la fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 16, una hora antes de lo previsto originalmente, contará con el arbitraje de Jorge Baliño y se podrá ver en vivo por LPF Play.

El Sabalero buscará prolongar el envión que consiguió con la victoria ante Estudiantes de Buenos Aires en el estadio Brigadier López. El equipo dirigido por Iván Delfino intentará sumar nuevamente fuera de casa en la recta final de la fase regular del campeonato.

De cara al compromiso, el entrenador mantendría la base del equipo que viene de ganar en Santa Fe y no realizaría modificaciones en la formación inicial. De esta manera, la probable alineación de Colón sería con Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Federico Lértora; Julián Marcioni, Agustín Toledo, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; y Alan Bonansea.

Por su parte, Mitre llegará con confianza después de vencer por 2-0 a San Miguel como visitante en su última presentación. El conjunto santiagueño intentará aprovechar la localía para sumar otros tres puntos y seguir alejándose de la zona baja de la tabla.

El partido se disputará en el estadio de Mitre, en Santiago del Estero, y tendrá como asistentes a Joaquín Badano y Hernán Vallejos. Federico Guaymas será el cuarto árbitro.