GP de Singapur: el cronograma de Colapinto en un fin de semana con Sprint

Franco Colapinto volverá a salir a pista este viernes 9 de octubre en el Gran Premio de Singapur, que tendrá formato Sprint. El piloto de Alpine comenzará su participación con el entrenamiento libre de las 5:30, mientras que a las 9:30 afrontará la clasificación para la carrera corta.

La actividad continuará el sábado 10, con la Sprint a las 6 y la clasificación para el Gran Premio a las 10. La carrera principal se disputará el domingo 11, desde las 9, en el circuito urbano de Marina Bay. Todos los horarios corresponden a la Argentina.

El formato del fin de semana dejará a los equipos con una única sesión de práctica, en lugar de las tres habituales. Por eso, Colapinto deberá aprovechar el entrenamiento del viernes para ajustar el auto y reunir información antes de comenzar las instancias clasificatorias.

El argentino llegará a esta fecha después de terminar 13° en Sepang, Malasia, donde remontó desde el fondo de la grilla tras las sanciones que arrastraba por el choque en Bakú y el cambio de motor de su monoplaza.

El cronograma completo

Viernes 9 de octubre

5:30: entrenamiento libre.

9:30: clasificación Sprint.

Sábado 10 de octubre

6:00: carrera Sprint.

10:00: clasificación para el Gran Premio.

Domingo 11 de octubre

9:00: Gran Premio de Singapur.

Un circuito que exige precisión

Marina Bay es un trazado urbano de 4,927 kilómetros y 19 curvas, que se recorre en sentido antihorario y está delimitado casi por completo por muros. Las numerosas frenadas y los cambios de dirección, sumados al calor y la elevada humedad, lo convierten en uno de los escenarios más exigentes del calendario.

La actividad se desarrolla de noche, bajo iluminación artificial. Singapur forma parte del Mundial desde 2008, cuando fue sede de la primera carrera nocturna de la Fórmula 1.

La cercanía de los muros y el escaso margen de error hacen que la clasificación tenga una importancia especial. Para Colapinto, encontrar rápidamente la puesta a punto del Alpine será clave en un fin de semana con poco tiempo de preparación.