Semana clave en Sauce Viejo: este martes se define la situación de Pedro Uliambre

Por Santotomealdía



Sauce Viejo comienza una semana clave para definir la situación del concejal Pedro Uliambre. Este martes 6 de octubre, desde las 9 de la mañana, el Concejo Municipal retomará la sesión extraordinaria que permanece en cuarto intermedio y avanzará con la resolución sobre la continuidad del edil en su banca.

La definición llega después de un par de semanas de espera y análisis, desde que el Concejo inició el tratamiento del caso el pasado 23 de septiembre. El pedido fue presentado por el Ejecutivo y está relacionado con dos causas por apremios fiscales por deudas municipales y la posible aplicación de la Ley provincial 14.436. Para disponer la exclusión serán necesarios cuatro votos entre los seis integrantes del cuerpo.

La primera sesión quedó en cuarto intermedio porque faltaba información solicitada al Juzgado sobre las causas y la situación de las sentencias, documentación que el Concejo consideraba necesaria antes de avanzar hacia una resolución.

Al igual que ocurrió al comenzar el tratamiento, la sesión de este martes continuará a puertas cerradas, modalidad que fue aprobada por los concejales.

De esta manera, tras el pedido del Ejecutivo, el análisis en comisión y la espera por la documentación judicial, el Concejo llegará este martes a una instancia decisiva para resolver la continuidad de Pedro Uliambre en su banca.