Octubre Rosa: Provincia fortalece controles preventivos de cáncer de mama en mujeres mayores de 40 años

En el marco de Octubre Rosa, el Ministerio de Salud de Santa Fe reforzará durante todo el mes las acciones destinadas a la prevención y detección temprana del cáncer de mama. La estrategia estará especialmente orientada a facilitar el acceso a los controles y promover la realización de mamografías a partir de los 40 años.

Según datos del Registro Provincial de Cáncer de Santa Fe (Recasfe), correspondientes al período 2018-2022, en la provincia se registra un promedio de 1.872 casos por año. El 62,2% de los diagnósticos en mujeres se produjo entre los 40 y los 69 años, una franja en la que aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Desde el Ministerio de Salud indicaron que para personas asintomáticas, sin antecedentes familiares y con un examen clínico normal, se recomienda una mamografía anual a partir de los 40 años, aunque la frecuencia debe adecuarse al perfil y los factores de riesgo de cada paciente.

El director de la Agencia de Control del Cáncer, Alejandro Chinellato, remarcó la importancia del diagnóstico precoz y señaló que “la detección precoz modifica de manera sustancial el pronóstico y la evolución de los tratamientos”.

La Provincia informó además que actualmente existen 33 mamógrafos operativos en efectores públicos santafesinos. En el centro-norte funciona también la Unidad Funcional de Mama del Cemafe, que brinda atención interdisciplinaria y cuenta con especialistas encargadas de la lectura de estudios provenientes de 13 mamógrafos distribuidos en el territorio.

A estas acciones se suma Agendá Salud, un dispositivo que permite organizar turnos y facilitar el acceso a los estudios. En aquellas localidades donde es necesario realizar derivaciones, se gestionan los turnos y traslados mediante minibuses del SIES 107.

Actividades durante Octubre Rosa

Durante octubre habrá charlas, controles, espacios informativos y actividades de concientización en diferentes puntos de la provincia.

En la ciudad de Santa Fe, del lunes 19 al viernes 23, de 7.30 a 11.30, los dispositivos de control y prevención de Agendá Salud estarán en el Hospital Mira y López. También habrá actividades el martes 20 en avenida Aristóbulo del Valle y el viernes 23 en la Peatonal San Martín.

En Rosario se desarrollarán propuestas en los hospitales Provincial y Centenario, mientras que el Hospital Eva Perón también ofrecerá espacios informativos y una mayor cantidad de turnos durante el mes. En Granadero Baigorria, en tanto, está prevista una caminata para el sábado 24 desde las 16.30.

La programación completa de actividades de Octubre Rosa puede consultarse en el sitio oficial dispuesto por la Provincia:

Consultar la Agenda de Octubre Rosa