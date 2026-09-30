Escándalo en Portugal: Cristiano Ronaldo, en tensión con el DT, abandonó la concentración

La tensión entre Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal escaló este miércoles hasta convertirse en un nuevo escándalo. El delantero abandonó la concentración del equipo en Copenhague luego de la conferencia de prensa de Jorge Jesús, en la previa del partido ante Dinamarca por la tercera fecha de la UEFA Nations League, y posteriormente publicó un duro mensaje en sus redes sociales en el que anticipó que contará los motivos de su decisión.

El episodio se produjo después de que el entrenador hablara públicamente sobre la situación del capitán portugués. Jorge Jesús había asegurado que no existía ningún problema con Cristiano Ronaldo, pero sus declaraciones estuvieron precedidas por una aclaración: solo respondería dos preguntas relacionadas con el delantero.

El técnico explicó que había acordado con Cristiano que no jugaría ante Noruega ni Dinamarca, aunque durante el encuentro frente al conjunto nórdico evaluó la posibilidad de mandarlo al campo. “Tal vez incluso lo hubiera necesitado en los últimos instantes, pero el partido me dijo otra cosa y no lo puse”, explicó.

Jorge Jesús también defendió su decisión al señalar que conoce al delantero desde hace tiempo y que tiene en cuenta sus características físicas. “Trabajé con Cris durante un año. No lo conocí hace solo tres meses en la selección nacional”, sostuvo, y agregó que Ronaldo habitualmente no juega cada tres días y tampoco entrena durante los dos primeros días posteriores a un partido.

Sin embargo, según informaron los medios portugueses A Bola y O Jogo, Cristiano había quedado visiblemente molesto después de la victoria frente a Noruega del domingo 27 de septiembre. Tras el encuentro, el delantero abandonó el campo sin detenerse a saludar a los hinchas portugueses que se habían trasladado hasta Oslo, un comportamiento que generó nuevos interrogantes alrededor de la relación con el entrenador.

La situación terminó de escalar este miércoles. Después de la conferencia de Jorge Jesús, Cristiano no salió al campo de entrenamiento con sus compañeros y abandonó el estadio Parken de Copenhague. Imágenes difundidas por el diario Récord mostraron al futbolista subiendo a la camioneta que transporta al plantel y regresando al hotel.

El episodio se produjo además en medio de versiones sobre el vuelo del avión privado de Ronaldo rumbo a Dinamarca, mientras distintos medios portugueses especulaban con la posibilidad de que el capitán dejara definitivamente la concentración. Finalmente, el propio jugador confirmó su decisión a través de Instagram.

“Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección”, escribió Cristiano.

El delantero, de 41 años, agregó que más adelante explicará las razones de su salida. “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”, afirmó.

Cristiano cerró su mensaje deseando “buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, en un comunicado que profundizó la incertidumbre sobre su continuidad en la concentración y dejó expuesta la crisis que atraviesa el seleccionado portugués en la previa del partido ante Dinamarca.

Los principales medios deportivos del país ya comenzaron a referirse al episodio como el “Caso Ronaldo”, mientras la selección se prepara para afrontar el compromiso por la Nations League en un clima marcado por la tensión entre su máxima figura y el entrenador.