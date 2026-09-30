Israel calificó como un “intento de ataque terrorista” el apuñalamiento en un vuelo de Flydubai

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel calificó como un “intento de ataque terrorista” el apuñalamiento de un piloto ocurrido durante un vuelo de Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Israel. Según la Cancillería israelí, el episodio estuvo dirigido contra ciudadanos israelíes, Emiratos Árabes Unidos y los Acuerdos de Abraham, que establecieron la normalización de las relaciones entre ambos países.

La definición fue expresada este miércoles durante una sesión informativa convocada para embajadores y jefes de misión israelíes en distintos países. Allí, el director general del Ministerio de Asuntos Exteriores, Eden Bar Tal, sostuvo que el episodio no afectará los vínculos entre Israel y Emiratos.

“El terror no perjudicará las sólidas relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos”, afirmó Bar Tal, según informó CNN.

La reunión fue convocada por indicación del ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, quien también mantuvo conversaciones con su homólogo emiratí, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, sobre lo ocurrido durante el vuelo.

De acuerdo con la Cancillería israelí, ambos funcionarios acordaron cooperar para hacer frente a los “elementos extremistas” que amenazan la seguridad de ambos países, en un nuevo contacto diplomático tras el incidente.

El Ministerio de Asuntos Exteriores también informó que Sa’ar comunicó a su par emiratí los detalles relacionados con el regreso de los pasajeros israelíes que se encontraban a bordo del avión. El funcionario emiratí, según la misma fuente, expresó su satisfacción porque todos ellos hubieran podido regresar a sus hogares sanos y salvos.

La aeronave de Flydubai había aterrizado de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, después del incidente ocurrido en la cabina, en el que un piloto resultó herido. Las circunstancias del episodio continúan bajo investigación.