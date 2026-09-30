ADALPE atraviesa una difícil situación económica: “No nos alcanza para poder subsistir”

Por Santotomealdía

ADALPE atraviesa una situación económica que complica el sostenimiento de sus actividades y presentó notas ante el Concejo Municipal y el intendente para solicitar acompañamiento. Su presidenta, Noemí Voulet, advirtió que los recursos actuales no alcanzan para afrontar los gastos de funcionamiento y que la institución necesita sumar socios y generar nuevas fuentes de ingresos.

La titular de la entidad vinculó este escenario con la situación que atraviesa el sector de la discapacidad a nivel nacional y los recortes impulsados por el Gobierno Nacional. “En todo el país la discapacidad es como que ha pasado a un segundo o un tercer plano”, sostuvo Voulet durante una entrevista con Nova al Día, al referirse a las dificultades que enfrentan instituciones como ADALPE.

La situación de la entidad llegó esta semana al Concejo Municipal. En el Orden del Día de la sesión se incorporó una presentación de ADALPE en la que solicitó una audiencia para acercar la realidad de la institución y compartir las dificultades que atraviesa actualmente el sector de la discapacidad.

Voulet explicó que el objetivo es que las autoridades locales conozcan de primera mano la situación de la entidad y los proyectos que tiene por delante. En ese sentido, buscan conseguir acompañamiento, contar con espacios para desarrollar actividades que generen ingresos y analizar alternativas que permitan aliviar algunos de los gastos que actualmente debe afrontar ADALPE.

La presidenta recordó que se trata de una asociación civil sin fines de lucro fundada el 25 de agosto de 1995, que trabaja con personas con discapacidad y cuenta con diferentes espacios, entre ellos un centro de día y un taller de trabajo protegido.

En ese marco, Voulet destacó la importancia de sostener este tipo de instituciones y remarcó que la discapacidad no necesariamente se presenta desde el nacimiento. “La discapacidad puede ser posnacimiento, puede ser después de un accidente automovilístico, después de un accidente cerebrovascular”, señaló, y explicó que ADALPE recibe a personas que necesitan espacios de acompañamiento tanto en el centro de día como en el ámbito laboral.

Los gastos que debe afrontar ADALPE

Actualmente, la institución cuenta con entre 250 y 300 socios, además de integrantes de la comunidad que realizan aportes adicionales. Sin embargo, Voulet fue contundente al describir la situación económica: “No nos alcanza para poder subsistir”.

En el taller funciona además la producción de panificados Sabromas, donde se elaboran diferentes productos. Los ingresos obtenidos permiten contribuir al sostenimiento de la actividad, pero la presidenta explicó que los compromisos económicos son numerosos.

“No solamente hay que comprar los insumos. Nosotros con esto tenemos que pagar los sueldos del personal”, detalló. A esos costos se suman los servicios, el mantenimiento de los edificios y el funcionamiento de la Trafic utilizada para trasladar a las personas que concurren a la institución.

Frente a ese escenario, ADALPE pretende conversar con las autoridades municipales para analizar posibles mecanismos de asistencia que permitan reducir algunos gastos. “No es que estamos pidiendo que no nos cobren nada, pero por lo menos que nos subsidien el agua, que nos den una ayuda de algún lado”, planteó Voulet.

La institución no solamente realizó una presentación ante el Concejo. Según confirmó su presidenta, también envió una nota al intendente y espera poder mantener una reunión con el Ejecutivo municipal.

“Presentamos nota al Concejo y presentamos nota directamente también a nuestro intendente para ver si podemos conversar”, señaló Voulet, mientras ADALPE aguarda respuestas y busca alternativas para sostener los servicios y espacios que brinda a las personas con discapacidad de la ciudad.