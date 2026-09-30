Chena, sobre el acuerdo con ASSA: “Queremos que el convenio pase por el Concejo”

La concejal Alejandra Chena ratificó su apoyo al traspaso del servicio de agua y cloacas a Aguas Santafesinas (ASSA) y aseguró que buscarán modificar el proyecto para garantizar que el futuro convenio sea sometido a la aprobación del Concejo. La iniciativa volverá al recinto dentro de dos semanas, luego de que este martes fuera enviada a comisiones.

En diálogo con Nova al Día, Chena explicó que la ordenanza actualmente en discusión representa la decisión de avanzar con la incorporación a ASSA, pero no implica aprobar todavía las condiciones definitivas del traspaso. Por ese motivo, consideró necesario que, una vez elaborado el convenio, el cuerpo legislativo vuelva a intervenir antes de que quede firme.

La edil contó que durante la sesión existían seis votos para avanzar con la iniciativa, aunque finalmente se decidió postergar su aprobación para trabajar sobre una modificación. Según explicó, su intención es incorporar una cláusula que garantice la intervención posterior del Concejo sobre el acuerdo. “Esto yo creo que no lo vamos a dilatar más. Le pondremos la cláusula que le tengamos que poner”, afirmó.

Chena diferenció además la autorización que actualmente se encuentra bajo análisis del convenio que deberá elaborarse posteriormente. “No estamos firmando ya el convenio, sino que estamos decidiendo que queremos pasar a ASSA”, explicó. La concejal sostuvo que primero debe formalizarse la decisión de incorporarse a la empresa para que posteriormente puedan realizarse los estudios y definirse las condiciones del proceso.

Más allá de la modificación que se buscará introducir, Chena volvió a defender el cambio de prestador. “Esto es un salto en calidad, es una decisión que había que tomar”, sostuvo, y consideró que “el Municipio no está a la altura de prestar una solución sustentable y sostenible con respecto al agua y a las cloacas”.

También argumentó que continuar destinando recursos a reparar una red deteriorada resulta antieconómico y destacó que ASSA dispone de tecnología, personal especializado e infraestructura para realizar los estudios y planificar las intervenciones. Al mismo tiempo, aclaró que esa evaluación no supone un cuestionamiento a los trabajadores municipales, quienes —según expresó— hicieron lo posible con los recursos disponibles.

Respecto de los próximos pasos, Chena consideró que la discusión no debería extenderse más allá de la próxima sesión. “Yo creo que la sesión que viene se tiene que aprobar”, afirmó. De concretarse la modificación que impulsa, la aprobación permitiría avanzar con el proceso de incorporación a ASSA, mientras que el convenio que establezca las condiciones del traspaso deberá posteriormente ser tratado por el Concejo.