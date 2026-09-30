Jueves 01 de octubre de 2026

Área Metropolitana — 30.09.2026 —

Choque entre dos camiones generó demoras en la Autopista Santa Fe-Rosario

El accidente ocurrió a la altura de Sauce Viejo y obligó a reducir la calzada en la mano hacia Santa Fe. Ninguno de los conductores sufrió lesiones de consideración. Cerca de las 9, los vehículos fueron retirados y el tránsito quedó liberado.

Los vehículos quedaron sobre la calzada y provocaron demoras en el tránsito. (Crédito: Aire de Santa Fe)
Los vehículos quedaron sobre la calzada y provocaron demoras en el tránsito. (Crédito: Aire de Santa Fe)

Por Santotomealdía

Un choque entre dos camiones generó complicaciones en el tránsito durante la mañana de este miércoles en la Autopista Santa Fe-Rosario, a la altura de Sauce Viejo.

El accidente se produjo en el kilómetro 128 de la autopista, en la mano que conecta Rosario con la ciudad de Santa Fe. Como consecuencia del impacto, se implementó una calzada reducida mientras agentes de seguridad trabajaban en el lugar.

A pesar de la magnitud del incidente, ambos conductores se encontraban en buen estado de salud y no se informaron heridos de gravedad.

La situación provocó demoras y circulación con restricciones durante las primeras horas de la mañana. Cerca de las 9, el tránsito quedó completamente liberado luego de que fueran retirados los vehículos involucrados.

A partir de entonces, la circulación se fue normalizando paulatinamente en el sector y comenzaron a disiparse las demoras generadas por el accidente.

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