Argentina vuelve a jugar y empieza a mirar al futuro: Bolivia, el primer desafío sin Messi como eje

La Selección Argentina vuelve a jugar este miércoles frente a Bolivia, en un partido que tendrá un significado especial más allá de lo estrictamente futbolístico. El encuentro, correspondiente a una nueva fecha FIFA, marcará el comienzo de la última ventana internacional en la que se podrá ver a Lionel Messi con la Albiceleste, mientras el equipo de Lionel Scaloni empieza a transitar el camino hacia una nueva etapa.

Argentina enfrentará a Bolivia desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con el colombiano Jhon Ospina como árbitro. El partido será televisado en vivo por TyC Sports y Telefe.

Será además el primer compromiso de la Selección después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, que se definió durante el tiempo extra. A partir de este encuentro, el conjunto nacional volverá a ponerse a prueba con la mirada puesta en una etapa que tendrá cada vez más presente la necesidad de construir un equipo más allá de su histórico capitán.

Esta fecha FIFA tendrá, justamente, un componente simbólico por la despedida de Lionel Messi. El capitán disputará su último partido con la Selección el próximo martes 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental. Por eso, los encuentros de esta ventana internacional marcarán el tramo final de su ciclo con la camiseta argentina.

De cara al duelo ante Bolivia, Scaloni prácticamente tiene definido el equipo, aunque mantiene una duda en la formación: Valentín Barco o Franco Mastantuono ocupará el puesto de mediocampista ofensivo.

Entre las novedades aparece Agustín Giay, que será lateral derecho, mientras que Facundo Medina ocupará el sector izquierdo en lugar de Nicolás Tagliafico, quien se entrenó de manera diferenciada. En el mediocampo, Exequiel Palacios reemplazará a Enzo Fernández y Nicolás Paz tendrá la función de conectar la mitad de la cancha con los delanteros.

En ataque, el entrenador apostará por la dupla integrada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Así, la probable formación argentina es: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco o Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Del otro lado estará una Bolivia que llega golpeada por una serie de derrotas. Luego de perder ante Irak en el Repechaje para ingresar al Mundial 2026, el seleccionado dirigido por Óscar Villegas volvió a caer en sus siguientes presentaciones: fue goleado 4-0 por Escocia, perdió por el mismo resultado ante Argelia y posteriormente cayó 2-0 frente a Paraguay.

El conjunto boliviano intentará cortar esa racha negativa ante la campeona del mundo, en un partido que para Argentina representará mucho más que un nuevo compromiso internacional: será el punto de partida de la transición hacia el futuro de la Selección, que empieza a diagramar su ciclo post Messi.