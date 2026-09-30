En Santa Fe, la actividad económica cayó 4,6% en julio y retrocedió más que a nivel nacional

La actividad económica de Santa Fe registró una fuerte caída en julio, de acuerdo con el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). La actividad provincial retrocedió 3,5% respecto de junio y acumuló una baja interanual del 4,6%, mientras que el acumulado de los primeros siete meses del año quedó en terreno negativo, con una variación de -0,5% frente al mismo período de 2025.

El resultado provincial mostró un retroceso más marcado que el registrado a nivel nacional. En julio, el EMAE cayó 2,9% mensual y 1,4% interanual, por lo que la contracción de Santa Fe fue superior en ambas mediciones. A nivel país, además, la actividad acumulaba un crecimiento del 1,7% durante los primeros siete meses de 2026, mientras que la provincia cerró ese período con una variación negativa.

El dato de julio significó un quiebre respecto de la evolución que venía mostrando la economía santafesina durante la primera parte del año. La fuerte contracción del mes fue suficiente para llevar el acumulado enero-julio a terreno negativo, en un escenario marcado por comportamientos muy diferentes entre los distintos sectores productivos.

Entre las actividades que lograron crecer se destacó el agro, con una expansión interanual del 18%, mientras que la construcción avanzó 11,2%. También registraron variaciones positivas la administración pública, con 1,9%; los servicios sociales y de salud, con 0,3%; y electricidad, gas y agua, con 0,2%.

El desempeño del agro tiene un peso significativo dentro de la estructura productiva de la provincia, mientras que la construcción aporta actividad tanto a través de la obra pública como de las inversiones privadas. Sin embargo, estos avances no alcanzaron para compensar las caídas de otros sectores con mayor incidencia en el resultado general.

La principal contracción correspondió a la pesca, que cayó 80,5% interanual. Le siguieron la industria manufacturera, con una baja del 11,9%, y transporte y comunicaciones, que retrocedió 11,6%. También registraron resultados negativos minas y canteras (-8,1%), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-4,5%), intermediación financiera (-3%) y comercio (-2,8%).

La evolución de la industria manufacturera adquiere especial relevancia por el peso que tiene dentro de la economía santafesina. Su retroceso, junto con las bajas registradas en transporte, comercio y otras actividades, terminó contrarrestando el crecimiento de sectores como el agro y la construcción.

De esta manera, el IMAE de julio deja una fotografía heterogénea de la economía provincial, pero con un resultado general más negativo que el observado a nivel nacional. La evolución de los próximos meses permitirá determinar si la fuerte caída de julio constituye un retroceso puntual o si marca el comienzo de una etapa de mayor debilidad para la actividad económica santafesina.