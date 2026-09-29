Sauce Viejo: se demora la decisión del Concejo sobre la situación de Uliambre

Por Santotomealdía



La definición sobre la situación del concejal Pedro Uliambre continuará, al menos, algunos días más pendiente. La documentación que el Concejo de Sauce Viejo aguardaba para avanzar con el tratamiento llegaría durante este martes, mientras que para el miércoles está prevista una reunión de Comisión en la que se analizará la información recibida.

En ese encuentro también se buscará definir cuándo se retomará la sesión extraordinaria, que permanece en cuarto intermedio desde el miércoles pasado. Según pudo saber Santotomealdía, en principio se manejan dos alternativas para su continuidad: este viernes o el próximo lunes, aunque la fecha todavía no está definida.

La sesión extraordinaria fue convocada para tratar el pedido del Ejecutivo de excluir a Uliambre de su banca, a partir de dos causas por apremios fiscales vinculadas con deudas municipales y la posible aplicación de la Ley provincial 14.436.

El miércoles pasado, luego de iniciar el tratamiento, el Concejo resolvió pasar a cuarto intermedio debido a que todavía faltaba información solicitada al Juzgado sobre el estado de las causas y las sentencias. El cuerpo consideró necesario contar con esa documentación antes de avanzar hacia una resolución.

El encuentro tuvo además la particularidad de desarrollarse a puertas cerradas, luego de un pedido de la concejal Susana De Castro (PJ), acompañado por los otros cuatro ediles que participaron de esa votación.

La Ley 14.436 establece entre las prohibiciones para ejercer como concejal el caso de los deudores de los tesoros nacional, provincial o municipal que, “condenados por sentencia firme, no paguen sus deudas”. En caso de determinarse una causal sobreviniente a la asunción, una eventual exclusión requiere el voto favorable de dos tercios del cuerpo: cuatro votos en un Concejo integrado por seis miembros.

De esta manera, la atención estará puesta ahora en la llegada de la documentación y la reunión de Comisión prevista para este miércoles. Recién entonces quedaría establecido cuándo se retomará la sesión extraordinaria y continuará el proceso para resolver la situación de Uliambre.