Cisterna de Luján Oeste: “Estamos terminando las obras para ponerla en marcha”

Por Santotomealdía



El intendente Miguel Weiss Ackerley aseguró que están terminando las obras necesarias para poner en funcionamiento la cisterna de Luján Oeste, una intervención destinada a mejorar el abastecimiento de agua en el sector suroeste de la ciudad.

La definición surgió este lunes, luego de la reunión realizada en la Vieja Usina con concejales y autoridades de Aguas Santafesinas, al ser consultado sobre cómo se afrontarán los próximos meses y la llegada del verano mientras avanza el proceso de traspaso del servicio a ASSA. En ese contexto, el intendente también reveló que ya se analizan con la empresa provincial otras intervenciones, aunque evitó anticipar detalles.

“Nosotros ahí estamos terminando ya las obras como para poner en marcha esa cisterna”, señaló Weiss Ackerley. Según explicó, los trabajos se vienen realizando junto con el Gobierno provincial y forman parte de una inversión conjunta. En cuanto al impacto esperado, el intendente sostuvo: “Entendemos que de esa manera en el suroeste de la ciudad vamos a tener muchísimo menos problemas que antes”.

La situación adquiere particular relevancia ante la proximidad de los meses de mayores temperaturas y consumo, teniendo en cuenta que el eventual traspaso a Aguas Santafesinas tendrá un período de transición y no supondrá que la empresa provincial asuma inmediatamente la totalidad del servicio.

De acuerdo con el cronograma explicado por el vicepresidente de ASSA, Darío Boscarol, el objetivo es desarrollar una transición de seis meses para que, si se cumplen los pasos previstos, Aguas Santafesinas tome completamente el servicio en junio de 2027.

Weiss Ackerley también adelantó que el Municipio mantiene conversaciones con Aguas Santafesinas para avanzar con otras acciones concretas vinculadas al servicio durante los próximos meses. “Con ASSA también hemos hablado de poder avanzar en algunas otras acciones concretas, pero no quiero adelantarlo sin que antes lo podamos anunciar de manera conjunta”, expresó.