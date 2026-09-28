Extendieron hasta 2049 la concesión de Aeropuertos Argentina

El Gobierno nacional oficializó este lunes el acuerdo que extiende hasta febrero de 2049 la concesión de Aeropuertos Argentina, la empresa que administra 35 terminales aéreas en el país. El contrato contempla además la posibilidad de extender el vínculo por otros siete años, hasta 2056, aunque ese segundo tramo quedará sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones de inversión.

La compañía, perteneciente a Corporación América Airports, opera aeropuertos como Ezeiza, Aeroparque Jorge Newbery y Córdoba, y según información de la propia empresa concentra alrededor del 90% del tráfico aerocomercial argentino. La concesión, que originalmente vencía en 2038, fue renegociada en el marco de un proceso iniciado para recomponer el equilibrio económico-financiero del contrato.

Como parte del acuerdo, Aeropuertos Argentina deberá realizar una inversión adicional de US$600 millones, IVA incluido. El compromiso está vinculado principalmente con obras en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, de acuerdo con el plan aprobado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

Para acceder a la extensión adicional hasta 2056, la empresa deberá acreditar antes del 30 de junio de 2027 la disponibilidad de los fondos necesarios para afrontar esas obras y alcanzar, antes del 31 de diciembre de 2031, el nivel de ejecución establecido en el acuerdo. Entre las condiciones figura que al menos el 75% de los trabajos comprometidos esté finalizado para esa fecha. Si no se cumplen los requisitos, la concesión finalizará en 2049.

Este nuevo desembolso se suma al plan de inversiones de aproximadamente US$606 millones comprometido durante la anterior renegociación contractual y que la compañía se encuentra próxima a completar. La nueva etapa de obras apunta a acompañar el crecimiento de la actividad y mejorar la infraestructura aeroportuaria.

La renegociación también estableció una Tasa Interna de Retorno de referencia del 14,30% y descartó que el programa de inversiones quede alcanzado por los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Además, el acuerdo contempla el cierre de distintos reclamos administrativos y judiciales pendientes entre el Estado y la empresa.

En paralelo, el presidente Javier Milei se excusó de intervenir en los trámites vinculados con Aeropuertos Argentina y su grupo controlante, debido a sus antecedentes de actuación profesional en Corporación América. La medida fue adoptada mediante un decreto que alcanzó los expedientes relacionados con la empresa y sus sociedades vinculadas.

Con la aprobación del acuerdo, el Estado mantiene el esquema de gestión privada de buena parte de las principales terminales aeroportuarias del país, mientras que la nueva etapa de la concesión queda atada a metas de inversión y ejecución de obras.