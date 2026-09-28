China y Estados Unidos alcanzaron un nuevo acuerdo para reducir aranceles por US$60.000 millones

China y Estados Unidos acordaron reducir los aranceles sobre productos importados por un valor conjunto de US$60.000 millones, en uno de los principales resultados de la última cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping. El entendimiento alcanza una amplia variedad de productos y se enmarca en la extensión de la tregua comercial entre las dos mayores economías del mundo.

Cada país identificó productos por unos US$30.000 millones para incorporarlos a un régimen arancelario más favorable, según informó el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. Desde Washington señalaron que la medida permitirá mejorar el acceso al mercado chino para alrededor del 30% de las exportaciones estadounidenses hacia ese país.

Entre los productos que China prevé beneficiar figuran distintos productos agrícolas provenientes de Estados Unidos, como maíz, trigo, sorgo, carne, lácteos, aceites vegetales y harinas. La soja, uno de los principales productos agrícolas estadounidenses que se comercializan con China, no aparece incluida en la lista difundida por Washington.

El esquema también contempla reducciones para pescados y mariscos, madera, cosméticos y productos sanitarios estadounidenses. Del lado chino, Estados Unidos aplicará menores aranceles a productos como pequeños electrodomésticos —entre ellos cafeteras y tostadoras—, vajilla, mantas y ropa de cama.

Las listas también incluyen juguetes, adornos navideños, luces para árboles, flores artificiales, fuegos artificiales y sillas de seguridad para niños, entre otros artículos. La selección busca abarcar bienes de consumo y productos que forman parte del intercambio comercial cotidiano entre ambos mercados.

El acuerdo está acompañado por una extensión de dos meses de la tregua comercial, que ahora se mantendrá hasta el 10 de enero. El Ministerio de Comercio chino señaló que ese período permitirá a ambas partes evaluar los compromisos existentes y avanzar en nuevas conversaciones sobre cuestiones económicas y comerciales.

Beijing sostuvo que la prórroga genera un “entorno político relativamente estable y predecible” para las empresas y permitirá mantener conversaciones sobre oportunidades y obstáculos para las inversiones, además de trabajar sobre la transparencia y previsibilidad de las políticas comerciales.

En materia agrícola, China y Estados Unidos también crearán un grupo de trabajo específico dentro de la Junta de Comercio bilateral. La primera reunión está prevista antes de fin de año y tendrá como objetivo analizar el acceso recíproco a los mercados y las regulaciones que afectan al intercambio de productos del sector.

El acuerdo también incluye otros compromisos. China prevé importar 10 millones de toneladas métricas de carbón estadounidense por año durante 2027 y 2028, mientras que el gas natural licuado y el petróleo quedaron fuera de las listas de productos alcanzados por las reducciones arancelarias.

Según el Ministerio de Comercio chino, la compra de carbón estadounidense permitirá complementar el abastecimiento interno y generar ingresos y empleo en el sector energético de Estados Unidos.

La cumbre también dejó avances en otros sectores. Ambos países acordaron establecer un canal de comunicación para abordar incidentes vinculados con la inteligencia artificial y continuar las conversaciones antes de diciembre. China, además, analizará la autorización de entidades financieras extranjeras, incluidas compañías con capital estadounidense, para operar y abrir sucursales en su territorio.

Mientras tanto, los mercados chinos reaccionaron con cautela al nuevo entendimiento. Las acciones bajaron con fuerza durante la jornada del lunes, en un contexto en el que los inversores señalaron la falta de detalles concretos sobre algunos compromisos y la persistencia de tensiones comerciales y tecnológicas entre Beijing y Washington.