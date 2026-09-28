El petróleo sube tras el rechazo de Trump a la propuesta de Irán para reabrir Ormuz

Los precios del petróleo volvieron a subir con fuerza en los mercados asiáticos luego de que Donald Trump rechazara una propuesta de Irán para reabrir en siete días el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de hidrocarburos. El Brent avanzó más de 3% y llegó a superar los 107 dólares por barril, mientras el mercado volvió a poner el foco en el riesgo de una mayor interrupción del suministro.

La propuesta iraní había sido presentada durante la semana ante Naciones Unidas y contemplaba restablecer la navegación normal por Ormuz en un plazo de siete días para luego retomar las conversaciones con Washington sobre un acuerdo más amplio, incluido el programa nuclear iraní. El plan fue transmitido a Estados Unidos a través de Qatar.

Para avanzar, Teherán reclamó una serie de medidas a Washington, entre ellas el levantamiento del bloqueo naval sobre los puertos iraníes, la suspensión de las sanciones a las ventas de petróleo y un alto el fuego que alcanzara distintos escenarios del conflicto regional. También planteó la liberación de activos iraníes congelados.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, explicó que los primeros pasos del acuerdo demandarían entre cuatro y cinco días y que el estrecho podría quedar abierto en el sexto. El séptimo día, según el esquema presentado por Teherán, comenzarían nuevas negociaciones con Washington. “El calendario de siete días comenzará tan pronto como Estados Unidos acepte este plan”, afirmó.

Trump, sin embargo, rechazó la propuesta. El presidente estadounidense sostuvo que Irán busca alcanzar un acuerdo, pero consideró que las condiciones planteadas por Teherán no son aceptables. Además, reclamó que el país permita la reapertura del estrecho y cuestionó que continúe obteniendo ingresos mientras permanece bajo presión de Washington.

El rechazo estadounidense tuvo un impacto inmediato sobre el mercado energético. El petróleo había retrocedido tras conocerse la iniciativa iraní, ante la expectativa de una eventual normalización del tránsito por Ormuz, pero volvió a subir después de que Trump descartara el plan.

Pese a rechazar la propuesta, Trump dejó abierta la posibilidad de continuar con los contactos diplomáticos y manifestó que espera que las conversaciones con Irán puedan retomarse durante esta semana. Del otro lado, Araghchi insistió en que Teherán no modificará las condiciones que presentó y sostuvo que su país no aceptará “coerción, amenazas o intimidación”.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, también expresó sus dudas sobre un rápido entendimiento con Washington. “No tenemos confianza en la parte estadounidense y no sabemos sobre qué base se puede alcanzar un entendimiento”, afirmó.

El estrecho de Ormuz permanece así como uno de los principales puntos de tensión del conflicto. Por esa vía circulaba antes de la guerra una parte significativa del petróleo y el gas comercializados a nivel mundial, por lo que cualquier interrupción prolongada del tránsito genera presión sobre la oferta internacional y los precios.

A esta situación se suma la reducción del tráfico marítimo en otras rutas estratégicas de la región, entre ellas Bab el Mandeb, donde los hutíes de Yemen también han interrumpido el tránsito de embarcaciones. La combinación de estos factores mantiene al mercado petrolero atento a una posible nueva escalada militar y a sus consecuencias sobre el abastecimiento mundial.

En Estados Unidos, además, Trump afirmó que analiza “muy seriamente” una eventual prohibición de las exportaciones de diésel, en un contexto de fuertes presiones sobre el mercado de combustibles. La evolución del conflicto y las negociaciones entre Washington y Teherán serán determinantes para el comportamiento del petróleo en los próximos días.