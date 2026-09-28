Cambio de día para Unión: visitará a Boca el próximo viernes

La visita de Unión a Boca sufrió una modificación en su programación y finalmente se disputará el viernes 2 de octubre a las 21:30, en La Bombonera. El encuentro, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura, estaba previsto originalmente para el domingo y será televisado por ESPN Premium.

La Liga Profesional de Fútbol informó el cambio como parte de una serie de modificaciones realizadas en el calendario. Según explicó la organización, los movimientos responden a la necesidad de coordinar la programación con los partidos amistosos de la Selección Argentina, que fueron confirmados después de que se anunciara el cronograma de las primeras 11 jornadas del campeonato.

De esta manera, Leo Madelón y sus dirigidos tendrán que adelantar su compromiso ante Boca, que será uno de los partidos correspondientes a la Zona A que se disputarán ese viernes. El escenario será nuevamente La Bombonera, donde el Tatengue deberá afrontar una de las fechas más exigentes de esta parte del torneo.

La programación definitiva establece entonces que Boca y Unión se enfrentarán el viernes 2 de octubre desde las 21:30, con transmisión de ESPN Premium.

Además, la Liga Profesional confirmó la programación de la fecha 12 del Torneo Clausura, en la que Unión volverá a ser protagonista. El equipo santafesino recibirá a Defensa y Justicia el viernes 9 de octubre a las 21:45, en el estadio 15 de Abril.

Así, Unión ya tiene definidos sus próximos dos compromisos del campeonato: primero visitará a Boca el viernes 2 de octubre y una semana después recibirá a Defensa y Justicia en Santa Fe.