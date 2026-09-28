Nuevo puente: el lanzavigas comenzó a operar y ya colocaron las primeras estructuras sobre el Salado

Por Santotomealdía



La construcción del nuevo puente sumó durante el fin de semana un avance importante con la puesta en funcionamiento efectiva del lanzavigas llegado desde China. Luego de las pruebas realizadas durante los últimos días, la máquina comenzó a utilizarse para colocar las estructuras en uno de los sectores sobre el río Salado donde no pueden operar las grúas convencionales.

Según la información conocida este domingo, mediante este sistema ya fueron colocadas las primeras dos vigas de las cinco previstas en ese tramo. Cada una de estas grandes estructuras de hormigón pretensado tiene 30,60 metros de largo y pesa 42 toneladas.

La novedad se produce pocos días después de la prueba de izado realizada el miércoles, que había sido confirmada a Santotomealdía por Vialidad Provincial como el paso previo al inicio de las operaciones.

A diferencia de las grúas de gran porte utilizadas en otros sectores de la obra, el lanzavigas trabaja apoyado sobre la propia estructura del puente. Desde allí puede elevar las piezas, trasladarlas hasta el vano correspondiente y posicionarlas sobre los cabezales.

La utilización de esta maquinaria permitirá continuar con el montaje en los sectores pendientes sobre el Salado, una de las etapas de mayor complejidad de la estructura principal del nuevo enlace.

Los trabajos avanzan mientras restan menos de seis meses para alcanzar el plazo establecido para la finalización de la obra y continúan, en simultáneo, las intervenciones correspondientes a los accesos desde nuestra ciudad y Santa Fe.