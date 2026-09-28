Sauce Viejo: comienza la semana a la espera de definiciones por la situación de Pedro Uliambre

Por Santotomealdía



El Concejo de Sauce Viejo comienza este lunes una nueva semana a la espera de novedades que permitan avanzar en la definición de la situación del concejal Pedro Uliambre. La sesión extraordinaria iniciada el miércoles pasado continúa en cuarto intermedio y todavía no existe una fecha confirmada para su reanudación.

La continuidad del tratamiento depende de información solicitada al Juzgado sobre las causas por apremios fiscales contra Uliambre, que el cuerpo considera necesaria antes de avanzar hacia una resolución. En el Concejo esperan tener novedades durante las próximas horas para determinar cuándo podrá retomarse la sesión extraordinaria.

El encuentro de la semana pasada había sido convocado a partir del pedido del Ejecutivo para excluir a Uliambre de su banca, bajo el argumento de que existen dos sentencias firmes por deudas municipales. Antes de resolver, el Concejo decidió requerir formalmente información judicial para conocer el estado de esas causas y confirmar la situación procesal.

La sesión del miércoles tuvo además la particularidad de desarrollarse a puertas cerradas, luego de un pedido realizado por la concejal Susana De Castro (PJ), que fue acompañado por los otros cuatro ediles que participaron de esa votación. Posteriormente, el cuerpo pasó a cuarto intermedio a la espera de la documentación judicial.

La Ley provincial 14.436 establece entre las prohibiciones para ejercer como concejal el caso de los deudores de los tesoros nacional, provincial o municipal que, “condenados por sentencia firme, no paguen sus deudas”. Para disponer el cese por una causal sobreviniente a la asunción se requiere el voto favorable de dos tercios del cuerpo: cuatro votos en un Concejo integrado por seis miembros.

Por ahora, no hay resolución sobre la continuidad de Uliambre en su banca. La expectativa está puesta en las novedades que puedan surgir en las próximas horas y que permitan establecer cuándo se reanudará la sesión extraordinaria.