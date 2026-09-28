El Gobierno confirmó los feriados de noviembre por la visita del Papa León XIV

El Gobierno nacional confirmó el esquema de feriados que regirá durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. La medida contempla tres jornadas no laborables, aunque no todas tendrán alcance nacional.

El esquema quedó establecido mediante el Decreto 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La misma norma declaró de interés nacional la visita del pontífice y dispuso la creación de una unidad especial para coordinar los distintos aspectos vinculados con su organización.

Los feriados definidos por el Gobierno son los siguientes:

Lunes 9 de noviembre: será feriado nacional en todo el país.

será feriado nacional en todo el país. Martes 10 de noviembre: será feriado únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba .

será feriado únicamente en la . Miércoles 11 de noviembre: será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.

Según explicó el Ejecutivo, el objetivo de la medida es facilitar la organización, la seguridad, la logística y el ordenamiento de la circulación durante las actividades previstas por la visita de León XIV.

El Gobierno señaló que las distintas celebraciones y actividades vinculadas con la presencia del Papa podrían generar una importante convocatoria de fieles y visitantes, además de desplazamientos que coincidirían con las jornadas laborales, educativas y comerciales habituales.

En ese sentido, el decreto establece que el esquema especial de feriados busca favorecer el desarrollo de los operativos necesarios en las jurisdicciones involucradas y reducir el impacto de la circulación extraordinaria que podría producirse durante esos días.

La agenda del pontífice contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre.