Martes 29 de septiembre de 2026

Nacionales — 28.09.2026 —

El Gobierno confirmó los feriados de noviembre por la visita del Papa León XIV

A través del Decreto 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, quedó establecido el cronograma de ferados que regirá entre el lunes 9 y el miércoles 11.

El país ultima detalles para la visita del Papa León XIV.
El país ultima detalles para la visita del Papa León XIV.

El Gobierno nacional confirmó el esquema de feriados que regirá durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. La medida contempla tres jornadas no laborables, aunque no todas tendrán alcance nacional.

El esquema quedó establecido mediante el Decreto 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La misma norma declaró de interés nacional la visita del pontífice y dispuso la creación de una unidad especial para coordinar los distintos aspectos vinculados con su organización.

Los feriados definidos por el Gobierno son los siguientes:

  • Lunes 9 de noviembre: será feriado nacional en todo el país.
  • Martes 10 de noviembre: será feriado únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.
  • Miércoles 11 de noviembre: será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.

Según explicó el Ejecutivo, el objetivo de la medida es facilitar la organización, la seguridad, la logística y el ordenamiento de la circulación durante las actividades previstas por la visita de León XIV.

El Gobierno señaló que las distintas celebraciones y actividades vinculadas con la presencia del Papa podrían generar una importante convocatoria de fieles y visitantes, además de desplazamientos que coincidirían con las jornadas laborales, educativas y comerciales habituales.

En ese sentido, el decreto establece que el esquema especial de feriados busca favorecer el desarrollo de los operativos necesarios en las jurisdicciones involucradas y reducir el impacto de la circulación extraordinaria que podría producirse durante esos días.

La agenda del pontífice contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre.

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