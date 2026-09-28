Nacionales — 28.09.2026 —
El Gobierno confirmó los feriados de noviembre por la visita del Papa León XIV
A través del Decreto 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, quedó establecido el cronograma de ferados que regirá entre el lunes 9 y el miércoles 11.
El Gobierno nacional confirmó el esquema de feriados que regirá durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. La medida contempla tres jornadas no laborables, aunque no todas tendrán alcance nacional.
El esquema quedó establecido mediante el Decreto 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La misma norma declaró de interés nacional la visita del pontífice y dispuso la creación de una unidad especial para coordinar los distintos aspectos vinculados con su organización.
Los feriados definidos por el Gobierno son los siguientes:
- Lunes 9 de noviembre: será feriado nacional en todo el país.
- Martes 10 de noviembre: será feriado únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.
- Miércoles 11 de noviembre: será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.
Según explicó el Ejecutivo, el objetivo de la medida es facilitar la organización, la seguridad, la logística y el ordenamiento de la circulación durante las actividades previstas por la visita de León XIV.
El Gobierno señaló que las distintas celebraciones y actividades vinculadas con la presencia del Papa podrían generar una importante convocatoria de fieles y visitantes, además de desplazamientos que coincidirían con las jornadas laborales, educativas y comerciales habituales.
En ese sentido, el decreto establece que el esquema especial de feriados busca favorecer el desarrollo de los operativos necesarios en las jurisdicciones involucradas y reducir el impacto de la circulación extraordinaria que podría producirse durante esos días.
La agenda del pontífice contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre.