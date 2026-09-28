Boca dio vuelta un partidazo ante Racing y se metió en las semifinales de la Copa Argentina

Boca Juniors protagonizó una remontada inolvidable ante Racing y se metió en las semifinales de la Copa Argentina. El Xeneize perdía 2-0 en el Gigante de Arroyito, pero apareció Enner Valencia con tres goles de cabeza para dar vuelta el resultado y sellar el 3-2 en el tramo final del partido. En la próxima instancia enfrentará a Banfield.

Racing había hecho méritos para irse en ventaja al descanso. A los 19 minutos, Gastón Lodico convirtió un gol olímpico desde un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda y puso el 1-0 para la Academia. Boca no encontraba claridad para responder y el equipo de Avellaneda sostuvo el control del partido durante buena parte de la primera etapa.

El segundo golpe llegó apenas iniciado el complemento. Después de una serie de rebotes dentro del área, Adrián “Maravilla” Martínez apareció para ampliar la diferencia y dejar a Racing 2-0 arriba.

Boca necesitaba una reacción y la encontró en su delantero ecuatoriano. Valencia ingresó en el segundo tiempo y cambió por completo el partido: a los 72 minutos descontó de cabeza tras un córner de Lautaro Blanco y pocos minutos después volvió a imponerse en el juego aéreo para establecer el empate 2-2.

Cuando todo parecía encaminado hacia los penales, Valencia volvió a aparecer. En el tiempo adicional, el ecuatoriano conectó otro cabezazo y marcó el 3-2 definitivo, completó su triplete y desató el festejo de Boca, que pasó de estar dos goles abajo a quedarse con la clasificación.

De esta manera, el Xeneize se convirtió en uno de los cuatro semifinalistas de la Copa Argentina y ahora deberá enfrentar a Banfield, que viene de eliminar a Deportivo Riestra en la tanda de penales.

La remontada también le permitió a Boca cortar una racha de seis partidos sin vencer a Racing. La última victoria ante la Academia había sido el 10 de marzo de 2024, cuando se impuso 4-2 en La Bombonera.

El camino del equipo de Rodolfo Arruabarrena en la Copa Argentina había comenzado con una victoria 2-0 ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, seguida por otro triunfo por el mismo resultado frente a Sarmiento de Junín. En octavos de final, Boca eliminó a Vélez por penales.

Con la clasificación ante Racing, Boca sigue en carrera en los tres frentes que disputa y extendió su racha sin derrotas. Su próximo compromiso será ante Unión de Santa Fe por el Torneo Clausura.