Vence el plazo para dictaminar sobre morosidad y la oposición negocia contrarreloj en Diputados

La oposición tendrá esta semana una nueva prueba de coordinación en la Cámara de Diputados: el martes 29 de septiembre vence el plazo para avanzar con los dictámenes sobre el endeudamiento y la morosidad de las familias. Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor deberán continuar el tratamiento de los proyectos y los distintos bloques buscan acercar posiciones antes de definir qué texto llegará al recinto.

El tema cobró impulso en las últimas semanas a partir de la creciente preocupación por el nivel de endeudamiento de los hogares. En Diputados se encuentran en análisis 50 proyectos vinculados con la morosidad de las familias, que contemplan distintas alternativas para abordar la situación de quienes tienen dificultades para afrontar sus deudas.

El desafío para los bloques opositores pasa ahora por unificar criterios y evitar que las diferencias terminen fragmentando la iniciativa. Aunque existe coincidencia en la necesidad de avanzar con una respuesta, todavía persisten distintas miradas sobre el alcance que debería tener la normativa y las herramientas para facilitar la renegociación de las deudas.

Unión por la Patria ya trabaja sobre un texto unificado a partir de los distintos proyectos presentados por sus diputados. Desde el espacio sostienen que se trata de una propuesta integral que busca contemplar las diferentes situaciones de endeudamiento y darle mayores herramientas al deudor para negociar con sus acreedores.

En paralelo, Provincias Unidas y la Coalición Cívica también avanzan en sus propias propuestas. El objetivo que mantienen varios sectores es alcanzar un dictamen común, aunque no descartan que las diferencias persistan al momento de la reunión de comisión y terminen derivando en más de un texto.

El oficialismo y sus aliados también trabajan sobre una alternativa. La Libertad Avanza sostiene una mirada diferente sobre el problema y plantea que el endeudamiento debe mantenerse dentro del ámbito de las relaciones entre privados. Su propuesta apunta, entre otros aspectos, a reforzar la información que reciben los consumidores y transparentar la composición de las tasas y los costos financieros.

El oficialismo también analiza incorporar herramientas vinculadas con la educación financiera y la prevención del fraude, mientras que desde la oposición buscan una legislación que incluya mecanismos concretos para atender la situación de las familias que ya se encuentran en mora.

La discusión parlamentaria llega después de que la Cámara baja emplazara a las comisiones para avanzar con el tratamiento de estos proyectos. El cronograma contempla reuniones conjuntas durante septiembre y establece el 29 de septiembre como fecha máxima para emitir dictamen.

Por ahora, los bloques opositores evitan anticipar una fecha para llevar el tema al recinto. La estrategia consiste en ordenar primero las posiciones en comisión y evaluar después las condiciones para una sesión, en función de cuántos dictámenes se presenten y del nivel de consenso alcanzado.

La agenda de Diputados, además, tendrá otros temas en paralelo durante los próximos días. Entre ellos aparece el tratamiento del proyecto vinculado con la soberanía sobre las Islas Malvinas impulsado por el Gobierno y el Presupuesto 2027, mientras que parte de los legisladores participará de actividades de diplomacia parlamentaria.

En ese escenario, las próximas reuniones de comisión serán determinantes para conocer si la oposición logra consensuar una propuesta común sobre el endeudamiento familiar o si, finalmente, la Cámara llega al recinto con dictámenes diferentes y una negociación abierta hasta último momento.