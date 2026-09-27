Alpine volvió a condenar los mensajes de odio en redes tras el choque de Colapinto

Alpine volvió a pronunciarse sobre los mensajes de odio y las agresiones en redes sociales que se registraron después del Gran Premio de Azerbaiyán, donde Franco Colapinto protagonizó un fuerte accidente que también involucró a su compañero Pierre Gasly. La escudería francesa difundió un nuevo comunicado en el que buscó dejar en claro que su postura contra la violencia digital no está dirigida contra ninguna nacionalidad, piloto o grupo de aficionados en particular.

El mensaje llegó después de un fin de semana marcado por las repercusiones del choque de Colapinto y por la polémica que había generado, días antes, una declaración de Flavio Briatore. El directivo italiano había apuntado contra aficionados y medios argentinos por los ataques recibidos por Gasly en redes e incluso había advertido sobre posibles restricciones para la prensa argentina.

Tras el fuerte rechazo que provocaron aquellas declaraciones, Alpine adoptó ahora un tono diferente y amplió el alcance de su mensaje. La escudería sostuvo que los episodios de agresión digital también afectaron a pilotos, periodistas y miembros de otros equipos de la Fórmula 1.

“Al competir al límite pueden producirse errores y, independientemente del resultado, nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos”, señaló Alpine en su comunicado.

El equipo también hizo una aclaración especialmente significativa respecto de sus declaraciones anteriores: “Nuestra condena de los abusos en las redes sociales no va dirigida a ninguna afición, equipo o piloto en particular; se trata de una cuestión universal que debe ser señalada y reconocida”, expresó.

Alpine reconoció además que este tipo de situaciones se repitió durante las últimas carreras del campeonato y manifestó su intención de trabajar junto con la FIA y el resto de las escuderías para combatir las agresiones y los comportamientos abusivos en las plataformas digitales.

“Somos conscientes de que, como participantes y actores clave de este deporte, tenemos la responsabilidad de alzar la voz y contribuir a encontrar una solución”, sostuvo la escudería.

De esta manera, Alpine buscó bajar la tensión generada en los últimos días y establecer una posición general frente a los ataques en redes, sin atribuirlos a una determinada afición. El equipo también remarcó que continuará colaborando con los organizadores de la Fórmula 1 para promover una rivalidad deportiva dentro de un marco de respeto.