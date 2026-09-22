Juicio por la muerte de Maradona: declaró el último testigo y comenzó la etapa final

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entró este martes en su etapa final con la declaración del último de los 73 testigos que pasaron por el debate oral. El cierre de la ronda testimonial estuvo a cargo del médico legista Pablo Ferrari, quien defendió un informe en el que sostuvo que el exfutbolista murió de manera súbita y sin atravesar una agonía prolongada.

La audiencia, que se extendió durante más de cinco meses, estuvo marcada por fuertes cruces entre las partes, gritos y una sanción a un abogado. La declaración de Ferrari generó controversias en la sala y derivó en un enfrentamiento entre el defensor Francisco Oneto y el juez Pablo Rolón, quien finalmente sancionó al letrado por sus formas durante el interrogatorio.

Ferrari, médico legista y neonatólogo que trabaja desde 1997 en la asesoría pericial de San Isidro, explicó ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro las conclusiones de su estudio. Según su informe, Maradona falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio provocado por una falla ventricular cardíaca que derivó en un edema agudo de pulmón.

“Maradona murió de un paro cardiorrespiratorio secundario a una claudicación ventricular cardíaca que le provocó un edema agudo de pulmón. Esto lo asfixió y por eso se murió”, explicó el perito. Al mismo tiempo, aclaró que no pudo determinar cuál fue la causa que desencadenó el paro cardíaco a partir de la evidencia analizada.

Durante el interrogatorio de la defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov apareció además una posibilidad que no había sido planteada de esa manera durante el juicio: el coronavirus. Ferrari señaló que durante la autopsia no se realizó un hisopado para Covid-19 y consideró que, al haberse producido la muerte en plena pandemia, “no podemos descartar que haya muerto de Covid”.

El perito sostuvo que el virus podía provocar cuadros fulminantes en pocas horas, aunque no profundizó sobre esa hipótesis luego de que el Ministerio Público Fiscal cuestionara que ese aspecto no formaba parte de su informe. A partir de ese reclamo, Ferrari volvió sobre las conclusiones que sí había incluido en su pericia.

En ese sentido, afirmó que no encontró documentación que demostrara que Maradona padeciera una enfermedad cardíaca crónica o un problema cardíaco reciente. Para elaborar su análisis, dijo haber revisado la autopsia y las historias clínicas correspondientes al período comprendido entre 2018 y 2020, además de distintos estudios médicos.

También mencionó el análisis de alrededor de 13 estudios de laboratorio, que, según explicó, no mostraban alteraciones relevantes en la función renal ni indicios de una enfermedad hepática que hubiera requerido una conducta médica específica.

Uno de los puntos centrales de su declaración estuvo relacionado con el tiempo que habría durado el proceso que llevó a la muerte de Maradona. Ferrari cuestionó la posibilidad de que hubiera atravesado varias horas de agonía, como sostuvieron otros peritos durante el juicio.

“Maradona se infartó. Tuvo su arritmia y un edema agudo de pulmón que lo terminó ahogando. Es difícil pensar que una persona con edema agudo de pulmón estuvo horas ahogándose. Este período fue cortito. Yo no puedo sostener académicamente que haya tenido largas horas de agonía”, afirmó.

El fiscal Patricio Ferrari también cuestionó la metodología utilizada por el perito y sostuvo que la orden judicial establecía que debía responder si la Junta Médica se había expedido sobre cuatro cuestiones específicas, entre ellas la causa de muerte y la existencia de estudios previos que hubieran advertido problemas cardíacos recientes.

El perito defendió su trabajo y explicó que su objetivo fue realizar una evaluación independiente. “Nosotros contestamos las preguntas que nos hicieron. No se perita sobre pericias. Académicamente, obrar sobre un dictamen contamina mi forma de pensar”, respondió.

Cómo sigue el juicio

Con la declaración de Pablo Ferrari quedó cerrada la etapa de testimonios y el juicio ingresó oficialmente en su tramo final. La próxima audiencia será el martes 29 de septiembre, cuando los imputados tendrán la posibilidad de ampliar sus declaraciones indagatorias por última vez antes del cierre de la etapa probatoria.

Luego comenzará la instancia de alegatos de las partes. Según informó el tribunal, los fiscales y querellantes expondrán los días 8, 13 y 14 de octubre, mientras que las defensas tendrán sus jornadas el 20, 21 y 22 de octubre.

La sala ya fue reservada hasta esa última fecha, por lo que el cronograma no contempla nuevas modificaciones. Después de los alegatos, los jueces deberán analizar las pruebas y los planteos de las partes antes de emitir el veredicto, que podría conocerse recién en diciembre.