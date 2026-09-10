Estados Unidos aprobó la venta de cuatro helicópteros Black Hawk a la Argentina por US$140 millones

El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó este jueves la posible venta a la Argentina de cuatro helicópteros militares polivalentes Black Hawk, junto con equipamiento relacionado, por un valor estimado de 140 millones de dólares.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades estadounidenses, Argentina solicitó los cuatro helicópteros fabricados por Sikorsky, además de dos motores y diferentes sistemas y componentes. Las nuevas aeronaves estarían destinadas principalmente a reemplazar a los Bell UH-1H/Huey II utilizados por el Comando de Aviación del Ejército.

El paquete incluye además transpondedores, sistemas de aterrizaje, comunicaciones y GPS, así como equipamiento de rescate y emergencia, repuestos y software de mantenimiento.

Desde el Departamento de Estado señalaron que la operación contribuirá a “mejorar la seguridad de un aliado importante fuera de la OTAN” y sostuvieron que permitirá fortalecer las capacidades argentinas para tareas de seguridad fronteriza, lucha contra el crimen transnacional, asistencia humanitaria y respuesta ante desastres.

La autorización se conoció en un contexto de creciente tensión entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas. En los últimos días, el Gobierno de Javier Milei anunció sanciones contra empresas y personas vinculadas con proyectos petroleros en las islas y el Presidente suspendió una visita a Londres que estaba prevista para octubre.

El Black Hawk lleva casi cinco décadas en servicio y fue incorporado por más de 30 países. Aunque nació como helicóptero utilitario militar, también es utilizado para evacuaciones médicas, operaciones ante desastres y transporte de personas.

Argentina contaba hasta ahora, según la información difundida, con un Black Hawk utilizado para transporte presidencial. La aprobación estadounidense constituye un paso para la operación solicitada por el país y no implica, por sí sola, que la adquisición ya se encuentre concretada.