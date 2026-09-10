Colapinto va por otra buena actuación: el cronograma completo del GP de España

Franco Colapinto vuelve a competir este fin de semana en la Fórmula 1 con el Gran Premio de España, que se disputará por primera vez en el flamante circuito de Madring, en Madrid. El argentino llega después de finalizar noveno en Italia y buscará volver a sumar puntos en la 14ª fecha de la temporada 2026.

La actividad comenzará este viernes con las dos primeras prácticas libres, mientras que el sábado se desarrollará el último entrenamiento y la clasificación. La carrera será el domingo 13 de septiembre a las 10, hora argentina, sobre un trazado que hará su debut absoluto en la máxima categoría.

El cronograma completo, siempre en horario de nuestro país, comenzará el viernes 11 con la Práctica Libre 1 de 8:30 a 9:30 y la Práctica Libre 2 de 12 a 13. El sábado 12, la tercera práctica será de 7:30 a 8:30 y la clasificación se disputará entre las 11 y las 12. Finalmente, el domingo 13 la carrera comenzará a las 10.

Madring representa una de las grandes novedades del campeonato. De acuerdo con la información oficial de la Fórmula 1, tiene 5,414 kilómetros de extensión y 22 curvas, y combina sectores de características urbanas con otros propios de un circuito permanente. El Gran Premio marcará además el regreso de la categoría a Madrid después de más de cuatro décadas: el circuito del Jarama había recibido nueve fechas del Mundial entre 1968 y 1981.

El nuevo escenario también supondrá un desafío para pilotos y equipos debido a la falta de antecedentes. Pirelli eligió para el fin de semana los neumáticos C2 como duros, C3 como medios y C4 como blandos, y ubicó al trazado madrileño entre los cinco más exigentes del calendario desde el punto de vista energético.

Uno de los sectores que concentra mayor atención es la curva peraltada denominada “Monumental”, que, según Pirelli, generará la mayor carga vertical de la temporada por su inclinación y extensión. A esto se suma un asfalto nuevo y muy liso, con un nivel de adherencia relativamente bajo.

Para Colapinto, Madrid representa una nueva oportunidad de continuar el impulso conseguido en Monza, donde terminó en la novena posición. Esta vez, además, todos los pilotos deberán afrontar el desafío de descubrir en competencia un circuito completamente nuevo.