Chena propuso crear un "sistema integral de cuidados" en Santo Tomé

La concejala socialista María Alejandra Chena presentó un proyecto de ordenanza denominado “Santo Tomé: Municipio que Cuida”, que propone incorporar una mirada integral sobre las políticas de cuidado y fortalecer las acciones destinadas tanto a las personas que necesitan asistencia como a quienes realizan esas tareas.

La iniciativa fue presentada en la última sesión del Concejo Municipal y plantea entender los cuidados como un conjunto de actividades indispensables para la vida cotidiana, entre ellas la alimentación, la salud, la higiene, la crianza, el acompañamiento y el apoyo emocional. El proyecto sostiene que estas responsabilidades no deberían recaer exclusivamente sobre las familias, sino que requieren una corresponsabilidad entre el Estado, la comunidad y los distintos actores sociales.

Uno de los primeros objetivos es generar un diagnóstico sobre la situación local. Para ello, la propuesta contempla relevar la oferta y las necesidades de cuidado existentes en la ciudad y crear un Mapa Municipal Digital del Cuidado, a partir de un proceso participativo.

El proyecto también plantea medidas diferenciadas según las distintas etapas de la vida. Para la primera infancia, propone estudiar y ampliar progresivamente los servicios de educación y cuidado para niñas y niños de 0 a 3 años, articulando los dispositivos existentes y teniendo en cuenta las necesidades horarias y territoriales de las familias. También contempla promover espacios de cuidado en establecimientos educativos y formativos para personas adultas que tienen niños a cargo.

En relación con adolescentes y jóvenes, la iniciativa busca fortalecer los espacios municipales destinados a la socialización, la cultura, el arte, el deporte y el acompañamiento de sus proyectos de vida. También propone incorporar herramientas vinculadas con la salud mental y la participación comunitaria.

Otro de los ejes está relacionado con las personas con discapacidad. En este caso, se plantea relevar a quienes requieren apoyos, identificar sus necesidades y evaluar progresivamente las condiciones de accesibilidad de la ciudad, con el objetivo de favorecer su autonomía y participación.

Para las personas mayores, el proyecto propone relevar las necesidades de cuidados domiciliarios y la oferta de servicios existente. También incluye la posibilidad de desarrollar dispositivos de cuidado en los hogares, actividades de socialización y promoción de la salud, alternativas de viviendas colectivas y servicios de teleasistencia que permitan favorecer la autonomía y la permanencia en el entorno habitual.

Reconocer a quienes realizan tareas de cuidado

La propuesta también busca visibilizar y reconocer el trabajo de las personas cuidadoras, tanto quienes realizan esta actividad de manera remunerada como quienes lo hacen sin recibir un pago.

Entre las medidas planteadas aparece la creación de un registro municipal de personas cuidadoras, junto con mecanismos para reconocer y certificar sus conocimientos y ampliar las oportunidades de formación. Además, se propone favorecer la formalización del trabajo de cuidado y reconocer las tareas desarrolladas en el ámbito comunitario.

Otro de los puntos contempla relevar a las personas que dedican gran parte de su tiempo al cuidado de familiares y desarrollar políticas de acompañamiento específicas. En ese marco, el proyecto plantea crear o fortalecer espacios de respiro, destinados al descanso, la recreación, la capacitación y el acompañamiento de quienes realizan tareas de cuidado.

De esta manera, la iniciativa busca incorporar el cuidado como una cuestión de política pública local, bajo la premisa de que cuidar implica tiempo, trabajo y responsabilidades que deben ser reconocidas y acompañadas.

El proyecto se inscribe además en una agenda que busca avanzar hacia un Acuerdo Nacional de Cuidados, con iniciativas de características similares que ya fueron impulsadas en otros municipios del país. La propuesta de Chena apunta a trasladar esa discusión al ámbito local y fortalecer las políticas destinadas tanto a quienes necesitan cuidados como a quienes los brindan.