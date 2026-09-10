La inflación fue del 1,7% en agosto y acumuló 21,3% en lo que va del año

La inflación de agosto fue del 1,7%, según informó este jueves el INDEC, y acumuló una suba del 21,3% en lo que va del año. En la comparación interanual, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento del 33,5%.

El dato mensual mostró una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto de julio, cuando la inflación había sido del 2,1%. Además, agosto registró el menor aumento de precios para ese mes desde 2017, de acuerdo con el organismo estadístico.

Entre las divisiones que componen el IPC, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo el mayor incremento del mes, con una suba del 2,8%. Le siguió Educación, que avanzó 2,5%.

También se ubicaron por encima del promedio general Salud y Bienes y servicios varios, ambas con aumentos del 2,4%; Comunicación, con 2,3%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,1%. En tanto, Restaurantes y hoteles registró una variación del 1,8%.

En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado fue la única división que mostró una caída, del 0,6%, mientras que Recreación y cultura no registró variaciones durante agosto. Ambas fueron las categorías con menores movimientos de precios a nivel nacional.

Por su peso dentro de la canasta, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que más incidió en el resultado de todas las regiones del país. El rubro aumentó 1,7%, en línea con el nivel general, impulsado principalmente por las subas en verduras, tubérculos y legumbres, frutas, pan y cereales.

Al observar las distintas categorías de precios, los regulados tuvieron el mayor incremento, con una suba del 2,2%. Según el INDEC, allí incidieron principalmente los aumentos en electricidad, gas, transporte público y cuotas de medicina prepaga.

La inflación núcleo, que excluye los precios estacionales y regulados, fue del 1,8%, una décima por encima del índice general. Dentro de esta categoría tuvieron incidencia las subas de alquileres de vivienda y servicios culturales.

Los precios estacionales, por su parte, registraron una caída del 0,9%, explicada principalmente por los menores valores de paquetes turísticos y prendas de vestir. Ese descenso fue parcialmente compensado por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres y frutas.

La evolución también fue diferente entre bienes y servicios: los bienes aumentaron 1,4%, mientras que los servicios subieron 2% durante agosto.

Por regiones, Noroeste, Noreste y Patagonia registraron las mayores variaciones mensuales, con 1,8% en cada caso. Cuyo igualó el promedio nacional, con 1,7%, mientras que GBA y la región Pampeana tuvieron los menores incrementos, ambos del 1,6%.

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la desaceleración y afirmó que la inflación de agosto fue “la más baja en 14 meses”. El funcionario también remarcó que el IPC nacional registró su menor suba desde junio del año anterior y que se trató del ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017.