Trump prometió pagar US$5.000 a cada estadounidense si los republicanos ganan las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió entregar US$5.000 a cada ciudadano estadounidense adulto si el Partido Republicano consigue quedarse con el control de ambas cámaras del Congreso en las próximas elecciones de medio término.

El anuncio fue realizado durante un extenso discurso que Trump pronunció ante la convención de su partido, donde volvió a mostrarse como la principal figura del espacio republicano y pidió el respaldo de los votantes de cara a los comicios.

La promesa se produjo en medio de las dificultades que atraviesa la economía estadounidense y de las expectativas por una posible reducción de los precios de los combustibles. Más temprano, mientras se dirigía a la convención, el mandatario había admitido que los estadounidenses podrían tener que esperar hasta después de las elecciones de medio término para ver un alivio significativo.

“Creo que va a tomar un poco más de tiempo que hasta las elecciones de mitad de mandato”, había señalado Trump al referirse a la evolución de los precios.

Durante su discurso, el presidente volvió sobre la situación económica y sostuvo que las dificultades de corto plazo derivadas de la guerra con Irán representan un costo que, según su visión, resulta necesario para impedir que Teherán consiga desarrollar armas nucleares.

La promesa de los US$5.000 se suma a otros beneficios económicos que Trump otorgó recientemente a integrantes de su entorno. En las últimas horas trascendió que tres asesoras de la Casa Blanca recibieron US$45.000 en efectivo, según documentos oficiales.

Las beneficiarias fueron Natalie Harp, asesora de la Casa Blanca; Chamberlain Harris, asistente ejecutiva del presidente; y Margo Martin, asesora de comunicaciones. Las tres recibieron los pagos en concepto de “obsequios en efectivo para las festividades”, de acuerdo con la documentación difundida.

Los montos entregados a las colaboradoras fueron de US$15.000 para cada una, mientras que la promesa anunciada por Trump durante su discurso implicaría un desembolso de una magnitud muy superior si los republicanos logran controlar tanto la Cámara de Representantes como el Senado.