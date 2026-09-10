El FMI reconoció que monitorea la morosidad en Argentina, pero no ve un riesgo para la estabilidad financiera

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que monitorea el reciente aumento de la morosidad de los hogares en Argentina, aunque consideró que el fenómeno no representa, por el momento, un riesgo significativo para la estabilidad del sistema financiero.

La definición fue expresada por Julie Kozack, vocera del organismo, durante una conferencia de prensa en Washington. Consultada específicamente por el incremento de los créditos en mora, reconoció que se trata de un indicador seguido de cerca por los técnicos del Fondo, pero destacó la solidez que mantiene el sistema financiero argentino.

“Por supuesto, estamos monitoreando el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares. No consideramos que esto represente un riesgo significativo para la estabilidad financiera en Argentina”, sostuvo Kozack.

Como argumento, la funcionaria señaló que el nivel de endeudamiento de los hogares continúa siendo relativamente bajo, en torno al 8% del Producto Bruto Interno (PBI), por debajo de los registros de varios países de América Latina. También destacó que los bancos cuentan con buenos niveles de capitalización y liquidez, además de provisiones que cubren más del 85% de su cartera de créditos en mora.

La evaluación del FMI se produjo mientras distintos indicadores muestran dificultades en sectores como la industria manufacturera y la construcción. Sin embargo, el organismo mantiene una mirada favorable sobre el rumbo general de la economía argentina y sobre los resultados del programa de ajuste implementado por el Gobierno.

“Argentina ha logrado avances notables en la estabilización de su economía”, afirmó Kozack, quien destacó que el país acumula dos años consecutivos de superávit fiscal primario, algo que no ocurría desde hace 15 años. También mencionó la reducción de la inflación, la recuperación del crecimiento, la caída de la pobreza y la recomposición de las reservas internacionales.

Ante una consulta sobre las recientes caídas mensuales de la industria y la construcción, la vocera sostuvo que el organismo observa principalmente la trayectoria general de la economía y no los movimientos aislados de cada mes. En ese sentido, remarcó la importancia de las reformas y políticas destinadas a sostener el crecimiento y ampliar las oportunidades de expansión.

Kozack también confirmó que el FMI ya tiene prevista la próxima instancia de evaluación del programa. La misión del staff comenzará el 21 de septiembre, en el marco del seguimiento de los compromisos asumidos por la Argentina.

Por otra parte, la vocera planteó que tanto el Fondo como las autoridades argentinas consideran necesario ampliar los sectores que se benefician de la recuperación económica. Según explicó, hasta el momento el crecimiento estuvo impulsado principalmente por la energía, la minería y el sector agropecuario, por lo que consideró conveniente extender ese proceso hacia otras áreas de la economía.