Abrieron las inscripciones para un curso gratuito de gestión empresarial destinado a emprendedores de la ciudad

Por Santotomealdía



La Municipalidad abrió las inscripciones para una nueva edición del Curso de Gestión Empresarial, una capacitación gratuita destinada a personas de la ciudad que quieran iniciar o fortalecer un emprendimiento. La propuesta apunta a brindar herramientas de gestión y conocimientos para desarrollar proyectos con una mirada empresarial.

El curso tendrá cuatro clases, de 8:30 a 11:30, que se desarrollarán los días 22, 25 y 30 de septiembre y 2 de octubre. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse por WhatsApp al 342 447 3786 o presencialmente en la Dirección de Producción, ubicada en Macia 1933, de lunes a viernes de 7:30 a 12:30.

La primera clase, denominada “El punto de partida”, abordará qué significa ser emprendedor, ventajas y desventajas de ese camino, autodiagnóstico personal, herramientas de coaching e Ikigai, información necesaria antes de comenzar un proyecto y análisis FODA mediante videos y experiencias reales.

El segundo encuentro, “Del sueño al mercado”, estará orientado a principios de marketing, estudio de mercado, análisis de la competencia, proveedores y clientes, además de una introducción al marketing digital.

En la tercera clase, “Conectando con tu cliente ideal”, se trabajará sobre segmentación de mercado, definición del cliente objetivo, estrategias de publicidad, ventas online y ejemplos de marcas exitosas.

Finalmente, “La rentabilidad como meta” estará dedicada a aspectos económicos del emprendimiento, como la definición de precios de venta, costos fijos y variables, punto de equilibrio y estrategias para alcanzar un negocio sostenible.

Según la información difundida por el Municipio, la capacitación está pensada tanto para quienes buscan transformar una idea en un proyecto como para quienes ya cuentan con un emprendimiento y pretenden fortalecerlo mediante nuevas herramientas de gestión.