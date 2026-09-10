Alertan por un hombre que se hace pasar por cura y pide dinero en nombre de la Iglesia

Por Santotomealdía



Un hombre vestido con apariencia de sacerdote recorrió distintos sectores de la ciudad y se presentó ante vecinos para solicitar dinero, según confirmó el padre José “Pepe” Milessi en Nova al Día. En algunos casos dijo llamarse Jorge Fernández y pertenecer a la Parroquia Inmaculada, mientras que en otros usó el nombre del propio Milessi para pedir colaboraciones económicas.

Ante los primeros avisos de feligreses, desde la parroquia difundieron una advertencia y solicitaron dar aviso al 911. La situación también fue comunicada a la Policía y, según explicó Milessi, después de que la alerta comenzó a circular no recibió nuevos reportes sobre la presencia del hombre.

“Se hacía pasar por sacerdote buscando beneficio económico”, explicó el párroco. Según los testimonios que recibió, el hombre llevaba vestimenta con apariencia clerical y un rosario. También habría sido visto desplazándose en un Honda Civic de color oscuro.

Milessi remarcó que los sacerdotes que desarrollan su actividad en la ciudad son conocidos por la comunidad y aclaró que las parroquias no realizan campañas de este tipo puerta a puerta. “Siempre hay que tener recaudo y dar parte a la Policía”, sostuvo.

El sacerdote recordó que no es la primera vez que reciben noticias de situaciones similares. “Cada tanto aparecía alguien presentándose como sacerdote, vendía cosas, estafaba a las abuelas, a los adultos mayores especialmente, les sacaba dinero en nombre de la parroquia”, relató.

En ese sentido, puso especial énfasis en los adultos mayores y advirtió que el riesgo puede ir más allá del pedido de dinero. “Uno no sabe qué puede pasar si lo deja entrar en su casa porque piensa que es cura”, señaló, al explicar que quienes realizan este tipo de maniobras pueden aprovechar la confianza vinculada con la Iglesia para intentar ingresar a una vivienda.

Milessi contó además que posteriormente recibió información según la cual el mismo hombre podría recorrer otras localidades presentándose con diferentes identidades o funciones, entre ellas como excombatiente de Malvinas o empleado municipal. El sacerdote presentó esos datos como información que le llegó luego de difundirse la advertencia.

Por ese motivo, desde la parroquia insistieron en que ante la aparición de una persona desconocida que se presente en nombre de una institución religiosa para solicitar dinero, los vecinos deben extremar las precauciones y dar aviso a la Policía.