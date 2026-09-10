La ciudad se prepara para El Niño, pero todavía quedan obras pendientes

Por Santotomealdía



La ciudad avanza en su preparación ante el fenómeno de El Niño y un eventual escenario de lluvias extraordinarias, aunque todavía quedan obras e intervenciones por completar. Así lo explicó el director de Protección Civil de la Municipalidad, Maximiliano Montenegro, luego de la reunión de la Junta de Protección y Asistencia Civil realizada este miércoles, en la que se presentó el nuevo Plan Municipal de Contingencia.

Uno de los principales avances está relacionado con las estaciones de bombeo. “Hoy tenemos el 88% del sistema de bombeo funcionando, y las dos electrobombas restantes que faltan están con los proveedores”, afirmó Montenegro. Según anticipó, “en los próximos días ya van a estar instaladas, operativas, con un 100% del sistema de bombeo funcionando”. Además, habrá un refuerzo de nueve motobombas, algunas ya operativas y otras en reparación.

La reunión contó con autoridades provinciales y municipales, concejales e instituciones de la ciudad. Allí se presentó el Plan Municipal de Contingencia ante Inclemencias Climáticas y Emergencias Hídricas, que establece las acciones previstas frente a una eventual emergencia.

Uno de los puntos abordados fue la situación de las obras preventivas. Montenegro reconoció que todavía existen intervenciones por completar y explicó que para trabajar sobre determinados canales se necesitan equipos que no posee el Municipio. “En lo que son grandes canales sí o sí dependemos de las maquinarias de Provincia”, afirmó.

El funcionario indicó que existen gestiones con Hidráulica provincial y trabajos programados, mientras continúan las tareas que pueden realizarse con recursos municipales. Entre ellas mencionó una intervención en Castelo, entre La Rioja y Hernandarias, un sector que presentaba anegamientos incluso ante lluvias de pocos milímetros. En ese contexto, reconoció: “Sigue habiendo obras pendientes para realizar en toda la ciudad”.

También se mantienen tareas de limpieza sobre canales y zanjones. Montenegro puso como ejemplo el canal de Gaboto, cuyo mantenimiento permite facilitar el drenaje de sectores de barrio San Martín. A su vez, recordó que existen zonas históricamente bajas y viviendas ubicadas fuera del anillo de protección, sobre la costa oeste del río Salado, que presentan una mayor vulnerabilidad.

Respecto de la posibilidad de precipitaciones extraordinarias, Montenegro advirtió que existen eventos frente a los cuales resulta imposible impedir completamente los anegamientos. Como ejemplo mencionó lo ocurrido en Vera, donde señaló que llegaron a registrarse 400 milímetros en seis horas. “Lamentablemente, tengas la ciudad como la tengas, te vas a inundar”, sostuvo.

En ese escenario, explicó que el objetivo es conseguir que el agua pueda retirarse lo antes posible. “Estamos trabajando para que el agua no quede estancada en la ciudad, que no quede por varios días, como ha pasado en otros momentos, y que el agua corra”, expresó.

En cuanto a la respuesta ante una eventual emergencia, Montenegro aseguró que “ya tenemos designados los centros de evacuación” y explicó que se encuentra coordinado el mecanismo para realizar evacuaciones junto con las fuerzas de seguridad y las áreas sanitarias.

Finalmente, Protección Civil volvió a pedir colaboración a los vecinos para reducir riesgos durante las lluvias. Montenegro recomendó “tratar de no sacar la basura, tratar de mantener las cunetas limpias, no hacer microbasurales” y mantener en los domicilios las canaletas y desagües libres de suciedad, para favorecer el escurrimiento ante precipitaciones intensas.